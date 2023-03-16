Resmi Rapor: Çin Kişisel Bilgileri Korumak İçin 3 Milyonu Aşkın Mobil Uygulamayı Denetledi

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çinli yetkililer, 2019'dan bu yana kişisel bilgileri korumak üzere 3,22 milyon mobil uygulamayı denetledi, yasa ve yönetmelikleri ihlal eden yaklaşık 3.000 uygulamaya uyarı notu gönderdi ya da uygulamayı kullanımdan kaldırdı.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çinli yetkililer, 2019'dan bu yana kişisel bilgileri korumak üzere 3,22 milyon mobil uygulamayı denetledi, yasa ve yönetmelikleri ihlal eden yaklaşık 3.000 uygulamaya uyarı notu gönderdi ya da uygulamayı kullanımdan kaldırdı.

"Çin'in Yeni Çağda Hukuk Temelli Siber Uzay Yönetişimi" adlı resmi rapor, Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlandı.

Raporda hedefli eylemler yoluyla kişisel bilgi hakları ihlallerinin, etkin şekilde engellendiği, şu anda daha fazla uygulamanın ilgili yönetmeliklere uyumlu hale geldiği ve kamuoyunda da kişisel verilerin korunması konusunda güçlü bir farkındalık oluştuğu belirtildi.

Rapora göre gizli bir şekilde ve çok sık yaşanan kişisel bilgi ihlallerini yüksek teknoloji araçlarıyla hedef alan Çin, yeni düşünce ve denetim yöntemlerini benimseyerek ve yasadışı faaliyetlere yönelik daha sert önlemler aldı.