Resmi Rapor: Çin'in Siber Mevzuat Çerçevesi Temel Olarak Oluşturuldu

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi raporda, yasalar, idari düzenlemeler, departman kuralları, yerel düzenlemeler ve yerel yönetim kurallarıyla desteklenen, temeli Anayasa'ya dayanan siber mevzuat çerçevesinin oluşturulduğu belirtildi.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan "Yeni Çağda Çin'in Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Siber Yönetişimi" başlıklı resmi raporda, çerçevenin geleneksel mevzuat tarafından onaylandığı ve çevrimiçi içerik ve yönetim, siber güvenlik, bilişim teknolojisi ve diğer unsurları yöneten özel siber yasalarla desteklendiği belirtildi.

Raporda, siber uzay yönetişimine ilişkin bu yasalar sisteminin, Çin'in siber alanda sahip olduğu gücü artırmak için güçlü bir kurumsal güvence sağladığı kaydedildi.

Ayrıca, Çin'in iyi düşünülmüş, demokratik ve kanunlara uygun şekilde yürürlüğe konmuş mevzuatlar yoluyla, siber uzay yönetişimi için yasal sistemi ilerlettiği belirtildi.

Raporda, siber mevzuatın artık kademeli olarak ağ bilgi hizmetleri, bilişim teknolojisi geliştirme ve siber güvenlik gibi alanları da içererek kapsamlı siber uzay yönetişimine odaklandığı ifade edildi.