Resmi Rapor: Çin'in Beidou Sistemi Birinci Sınıf Seviyeye Çıktı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Cuma günü yayınlanan resmi rapora göre Çin, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ni (BDS) üstün teknoloji, öncü tasarım ve güçlü işlevlerle birinci sınıf bir sistem haline getirdi.

Uzun pozlamayla çekilen bu fotoğrafta Çin, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin (BDS) iki yeni uydusunu uzaya gönderiyor, 19 Kasım 2018. (Fotoğraf: Ju Zhenhua/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Cuma günü yayınlanan resmi rapora göre Çin, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ni (BDS) üstün teknoloji, öncü tasarım ve güçlü işlevlerle birinci sınıf bir sistem haline getirdi.

"Yeni Çağda Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi" başlıklı resmi rapor, BDS'nin hibrit takımyıldız, uydular arası bağlantılar ve sinyal yapısı açısından çekirdek teknolojilerde dünyada lider bir konuma ulaştığını kaydetti.

Rapor, BDS'nin diğer navigasyon uydu sistemleriyle uyumlu olduğunu ve çeşitlendirilmiş ve özel hizmetler sunabildiğini ifade etti.

BeiDou'nun olağanüstü toplu üretim kapasitesinin altını çizen raporda, üç yıldan daha kısa bir sürede 18 roketin 30 BDS uydusunu yörüngeye yerleştirdiğini, bunun da "başka hiçbir ülkenin erişemeyeceği bir hız" olduğunu vurguladı.

BDS, konumlandırma, navigasyon, zamanlama, uluslararası arama ve kurtarma gibi çok çeşitli hizmetler sunabiliyor. Rapor, bunun küresel bir kısa mesaj iletişim hizmeti sağlayan dünyanın ilk navigasyon uydu sistemi olduğunu belirtti.

Raporda, "BDS çekirdek bileşenlerinin yüzde 100 bağımsız olarak geliştirilmesi ve işletilmesi, yaygın kullanım için sağlam bir temel oluşturdu" dedi.