Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri milletvekili seçilen Aşkın ve Arıkan, seçim sonucunu değerlendirdi

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri Milletvekili seçilen Aşkın Genç ile Mahmut Arıkan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kayseri Milletvekili seçilen Aşkın Genç ile Mahmut Arıkan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İl Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Genç, her türlü fedakarlığı yaparak seçim çalışmalarına katılan, destek veren herkese teşekkür etti.

Kayseri'de yıllar sonra 2 milletvekilliği kazandıklarını belirten Genç, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk turda Çankaya'ya uğurlayamamanın hüznünü yaşadıklarını ancak 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turda bunu başaracaklarını vurguladı.

Mahmut Arıkan da Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin seçim sürecinde olağanüstü gayret gösterdiklerini dile getirdi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için de çalışacaklarını vurgulayan Arıkan, "Sayın cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin 20 yıl boyunca bize getirdiği kazanımlarla alakalı en ufak bir problemi söz konusu değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın derdi kazanımlarımızla değil, kaybettiklerimizle. Adalete olan güveni tekrar inşa edebilmek için Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Biz onun için gayret gösteriyoruz. Atamalarda liyakate değil, sadakate önem verildiği için Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Biz bunun için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Arıkan, seçimin güvenliğiyle ilgili ikinci turda daha dikkatli olacaklarını ifade etti.