İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. Bu atama, Diyanet'in yönetiminde önemli değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Prof. Dr. Arpaguş'un geçmişteki deneyimlerinin, Diyanet'in faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

