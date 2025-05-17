Resmi Gazete'de Yeni Atamalar Yayımlandı

Resmi Gazete'de Yeni Atamalar Yayımlandı
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kapadokya Alan Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde önemli atamalar gerçekleştirildi.

(ANKARA)- Bazı resmi kurum ve kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine, Kapadokya Alan Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlere ve Sayıştay savcılığına atamalar yapıldı.

Yayımlanan karara göre; Kişisel verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığına Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur ve Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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