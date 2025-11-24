Haberler

Resimli Türkiye Florası 17. Cilt Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı himayesinde açılan 'Resimli Türkiye Florası 17. Cilt' sergisi, Türkiye'de doğal olarak yetişen bitki türlerini tanıtıyor. Sergi, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi ve 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Flora Araştırmaları Derneği, Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı işbirliğinde ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) koordinesinde hazırlanan "Resimli Türkiye Florası 17. Cilt" sergisi açıldı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen resim sergisinde, Türkiye'de doğal olarak yetişen damarlı bitki türlerini kayıt altına alan "Resimli Türkiye Florası" projesinin 17. çalışması olan ve "karanfilgiller" ailesine ait bitki türlerini içeren resimler doğaseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmanın, Türkiye'nin bitkilerini yalnızca adlarıyla değil, çizgileriyle, renkleriyle, hafızalarıyla anlatan uzun soluklu bir çalışma olduğunu belirtti.

Projenin, Türkiye'deki en kapsamlı flora yayını olma özelliğini taşıdığını ifade eden Yazgı, "Bu çalışma, yalnızca bir botanik rehberi değil, aynı zamanda Türkiye'nin biyolojik mirasını gelecek nesillere taşıyan bir bellek projesidir." dedi.

Flora Araştırmaları Derneği Başkanı Selçuk Tuğrul Körüklü, başka ciltler yayımlanmaya devam edildikçe diğer bitki grupları için de benzer sergilerin açılabileceğini söyledi.

Resimli Türkiye Florası başeditörü Prof. Dr. Adil Güner de floranın 30 cilt olarak planlandığını fakat sayının 62 cilde kadar çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve doğaseverlerin de katıldığı sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

