Resident Evil hayranları üzgün: Xbox Game Pass Mayıs 2022 ikinci kısım takvimi! - Haberler

Oyun konsolu ve Windows tarafındaki başarısını başlattığı abonelik hizmetleri ile devam ettiren Microsoft, video oyunlarının Netflix'i olarak nitelendirilen Xbox Game Pass hizmetine yeni oyunlar ekledi. Bu kapsamda mayıs ayının geri kalanında platforma 12 yeni oyun eklenecek ve 7 yapım da kaldırılacak. İşte ayrıntılar…

Xbox Game Pass Mayıs 2022 ikinci kısım takvimi

Xbox Game Pass Mayıs 2022 ikinci kısım takvimi belli oldu. Belirlenen yeni oyunlar, an itibariyle abonelerle buluşmaya başladı. Bunun dışında geçtiğimiz aylarda platformda bir güncelleme yapıldı. Bu sayede kullanıcıların oyunun bilgisayarda hangi klasöre yükleneceğini seçmesine ortam sağlandı. Aynı zamanda mod desteği olan oyun sayısı da artırıldı.

Xbox Game Pass Mayıs 2022 ikinci kısım oyunları

17 Mayıs:

Her Story (PC) – Eklendi

Jurassic World Evolution 2 (Bulut, Konsol ve PC) – Eklendi

Little Witch in the Woods (Konsol ve PC) – (Önizleme) – Eklendi

Skate (Bulut) – Eklendi

Umurangi Generation Special Edition (Bulut, Konsol ve PC) – Eklendi

19 Mayıs:

Farming Simulator 22 (Bulut, Konsol ve PC) – Eklendi

Vampire Survivors (PC) – Eklendi

24 Mayıs:

Floppy Knights (Bulut, Konsol ve PC)

Hardspace: Shipbreaker (PC)

26 Mayıs:

Sniper Elite 5 (Konsol ve PC)

27 Mayıs:

Cricket 22 (PC)

Pac-Man Museum+ (Bulut, Konsol ve PC)

Kaldırılacak oyunlar

31 Mayıs:

EA Sports NHL 20 (Konsol)

Farming Simulator 19 (Bulut, Konsol ve PC)

Knockout City (Konsol ve PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Bulut, Konsol ve PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC)

Yes Your Grace (Bulut, Konsol ve PC)

Peki siz bu ayın geri kalan kısmında Xbox Game Pass hizmetine eklenen ve kaldırılan oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

