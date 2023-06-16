Reşadiye-Aybastı İl Yolunda Radar Denetimi Artırılıyor

Reşadiye-Aybastı İl Yolunda son beş yılda meydana gelen 45 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaların ardından radar denetimi artırılıyor.

Reşadiye-Aybastı İl Yolunda son beş yılda meydana gelen 45 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 141 kişi yaralanmıştı. 2023 yılı ilk beş aylık dönemde meydana gelen 3 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında da 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı. Reşadiye-Aybastı İl yolunda meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, kazaların ana nedeninin aşırı hız kaynaklı olduğu tespit edilmesi üzerine radar denetimlerinin artırılması kararı alındı. Trafik kazalarının azaltılması, etkin, sürekli ve yoğun hız denetimleri ile trafik güvenliğinin azami şekilde sağlanması maksadıyla Trafik Jandarması Timleri vasıtasıyla Reşadiye-Aybastı İl Yolunda yapılan radarla hız denetimleri önümüzdeki dönem artırılarak devam edilmesi kararı alındı. - TOKAT