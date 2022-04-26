Rent Go yeni şubeleriyle hizmet ağını yaygınlaştırıyor

BODRUM, MUĞLA (AA) - Rent Go, Bodrum, Ankara ve Dalaman'da yeni açılan ofisleriyle birlikte tüm Türkiye çapındaki şube sayısını yükseltmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç kiralama sektöründe fark yaratan hizmetlerini ve teknolojik altyapısını sürekli geliştiren Rent Go, ayrıcalıklı hizmetlerine daha çok kişinin ulaşabilmesi için şube sayısını artırmaya devam ediyor.

Sektörünün yüzde 100 yerli markası Rent Go, 2021 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde Rent Go şubelerini faaliyete geçirdi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde de Ankara, Dalaman ve Bodrum'da dört yeni şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Marka, yıl sonuna kadar farklı illerdeki şubeleri de faaliyete geçirerek 50 şubeye ulaşmayı amaçlıyor.

Başkentliler Rent Go'yu çok sevdi

Esenboğa Havalimanı ve Çankaya'daki şehir ofisleriyle Ankaralıların araç kiralama tercihlerinde en üst sıralara yükselen Rent Go, bu ilgiye yanıt verebilmek için geçen günlerde Yenimahalle'de yer alan Ankara Atlantis AVM Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bölgenin önemli çekim merkezlerinden birinde yer alan Atlantis AVM Rent Go ofisi, güvenilir ve konforlu araç kiralama deneyimi yaşamak isteyenlere yanıt sunarken, Rent Go'nun başkentteki organizasyonuna da önemli bir katkı sağlayacak.

Rent Go turizmin kalbinde

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerindeki ofisleriyle yerli ve yabancı turistlere uluslararası düzeyde hizmet sunan Rent Go, konfor, araç çeşitliliği ve farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlerle araç kiralama deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanıyor.

Söz konusu araç kiralama hizmetlerini Türkiye'nin yurt dışına açılan noktalarında uzman ekibiyle titizlikle gerçeğe dönüştüren Rent Go, bundan böyle Bodrum ve Dalaman Havalimanı ofisleriyle daha geniş bir bölgede müşterilerine ulaşacak. 2022 yılının ilk aylarında bu iki önemli merkezde ofislerini faaliyete geçiren Rent Go, eş zamanlı olarak açtığı Bodrum şehir ofisiyle de Bodrum ve çevresinde hizmet verecek.

Ankara Atlantis, Dalaman Havalimanı, Bodrum Havalimanı ve Bodrum şehir ofislerinde yıllık, aylık, günlük ve kurumsal araç kiralama gibi farklı ihtiyaçlara, uygun fiyatlarla ve profesyonel karşılama hizmetleriyle çözüm sağlıyor. Rent Go, kısa süre içerisinde Mall of İstanbul, Torium AVM ve Marmaris şehir şubelerini de faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Dijital farkındalık araç kiralamaya yeni bir boyut kazandırıyor

Rent Go, çağın gereklerine ve değişen beklentilere uygun şekilde müşteri deneyimi sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Yeni açılan şubelerle birlikte dijital platformlarda da varlığını geliştiren Rent Go, Google Play ve App Store mağazalarından indirilebilen kurumsal uygulamasıyla, müşterilerinin istedikleri şubeden tercih ettikleri segmentte ve donanım seviyesinde araçları temin edebilmelerini sağlıyor.

Rent Go mobil uygulaması ile araç kiralayanlar hem çok çeşitli kampanyalardan yararlanırken hem de sektördeki en geniş araç portföyüne sahip düşük kilometreli araçlarla konforlu bir sürüş deneyimi yaşıyor. Rent Go mobil uygulaması ile araç filosu, kampanyalar ve Türkiye genelindeki ofislerin iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.