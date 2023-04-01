Renminbi, Brezilya'da En Büyük İkinci Uluslararası Rezerv Para Birimi Oldu

BRASİLİA, 1 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Merkez Bankası Cuma günü Çin'in ulusal para birimi renminbinin (RMB), diğer deyişle yuanın, euroyu geride bırakarak ülkenin rezervlerinde en büyük paya sahip ikinci para birimi olduğunu söyledi.

BRASİLİA, 1 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Merkez Bankası Cuma günü Çin'in ulusal para birimi renminbinin (RMB), diğer deyişle yuanın, euroyu geride bırakarak ülkenin rezervlerinde en büyük paya sahip ikinci para birimi olduğunu söyledi.

Merkez bankasının resmi internet sitesinde yayınlanan "Uluslararası Rezerv Yönetimi Raporu"na göre RMB'nin, Brezilya'nın döviz rezervleri arasındaki payını arttırması, ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile derinleşen ekonomik bağlarının bir yansıması.

Söz konusu raporda 2022'nin sonu itibariyle Brezilya'nın uluslararası döviz rezervlerindeki RMB oranının yüzde 5,37 olduğu, euro oranının ise yüzde 4,47'yle bunun gerisinde kaldığı belirtildi. RMB, 2019'dan itibaren Brezilya'nın uluslararası döviz rezerv para birimlerinden biri haline gelmişti.

Brezilya'nın döviz rezervlerinde en büyük paya sahip para birimi şu anda yüzde 80,42'lik oranla ABD doları.

Brezilya Merkez Bankası yayınladığı raporda ayrıca ülkenin toplam uluslararası rezervlerinin 2021'de 362,2 milyar ABD dolarından 2022'de 324,7 milyar dolara düştüğünü kaydetti. Bu düşüş, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve doların değer kazanması nedeniyle portföy getirilerindeki kayıplara bağlandı.