Renminbi Aralık Ayında Değer Bazında En Aktif Beşinci Para Birimi Olmaya Devam Etti

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Bir rapora göre, Çin para birimi renminbi (RMB), bir başka deyişle yuan, Aralık 2022'de küresel ödemeler için değere göre en aktif beşinci para birimi olmaya devam etti.

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Bir rapora göre, Çin para birimi renminbi (RMB), bir başka deyişle yuan, Aralık 2022'de küresel ödemeler için değere göre en aktif beşinci para birimi olmaya devam etti.

Küresel bir finansal mesajlaşma hizmetleri sağlayıcısı olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'a göre, RMB'nin küresel payı geçen ay yüzde 2,15 olarak gerçekleşti.

RMB, euro bölgesi hariç uluslararası ödemeler açısından ise yüzde 1,47'lik payla yedinci sırada yer aldı.

Rapora göre Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yüzde 73,85'lik payla offshore RMB işlemlerinde en büyük pazar konumunda ve onu İngiltere, Singapur ve ABD izliyor.