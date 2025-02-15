Renkliköy Projesi ile Elmadağ'da Turizm Canlanıyor

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 300 haneden oluşan Yenidoğan ve Yenipınar mahalleleri, "Renkliköy Projesi" kapsamında farklı renklere boyanan evleri ve sosyal alanları ile cazibe merkezi haline geliyor.

Başkente yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan ve Yenipınar mahalleleri için Elmadağ Belediyesince, bölgeyi canlandırmak, rehabilite etmek ve ilçeye turist çekmek amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.

Farklı ülkelerdeki örnekleri inceleyen belediye görevlileri, "renksel dönüşüm" fikriyle mahalledeki evlerin duvarlarını rengarenk boyadı, şiirler ve grafitilerle süsledi. Alt ve üstyapısı iyileştirilen Yenidoğan Mahallesi'ndeki yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan eski köy konağı onarılarak kafe olarak hizmete açıldı.

Elmadağ Belediyesi tarafından, cephe renklendirmesi yapılan, şiirler ve grafitilerle süslenen her iki mahalleye "Renkliköy" adı verildi ve Renkliköy Meydanı, Renkliköy Tavşan Bahçesi, mesire alanı ve etkinlik alanları gibi çeşitli yapılar inşa edildi.

Doğal ortam oluşturulan Renkliköy'de, Angora tavşanı için bir de "Tavşan Çiftliği" kuruldu.

Geliştirilen projelerle kültürel mirasın canlandırılması ve bölgenin doğal zenginliklerinin artırılması çalışmalarıyla farklı bir çehreye bürünen Renkliköy, şimdi Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak istedik"

Elmadağ Belediyesi AR-GE Müdürü ve peyzaj mimarı İsa Eren Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizme nefes olacak yeni bir Elmadağ için 2022'nin Ekim ayında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 390 bin metrekarelik alanda, yaşamın devam ettiği 300 haneyi kapsayan bölgede Renkliköy projesini gerçekleştirmek için proje hazırladıklarını anlatan Akbıyık, "Bölgede, nüfus yaşlandığından yaşam kalitesi de dezavantajlı bir duruma gelmişti. Bizler de Renkliköy Projesi ile hem altyapıyı hem üst yapıyı kuvvetlendirmek hem de bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak istedik." diye konuştu.

Akbıyık, projenin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini, şu ana kadar 110 evin onarıldığını, dış cephelerinin çeşitli renklere boyandığını aktardı.

-"Tesisleşmenin artmasını hedefliyoruz"

Projeyi yeni etaplar ekleyerek 390 dönüme yaymak istediklerini dile getiren Akbıyık, geçen yıl iki defa Kahve Festivali düzenlediklerini belirtti.

Akbıyık, festival süresince özgün kahve işletmelerinin stant açtığını da anlatarak, şunları kaydetti:

"Festivalde, kadın emekçileri de stant açtı. Burada hiç olmayan bir pazar ortaya çıktı. Uzun vadede hedefimiz, kendi kendine yetebilen model oluşturmak. Köy pazarlarının, stantların sürekli açık kalmasını ve tesisleşmelerin artmasını hedefliyoruz. Renkliköy'ün, Beypazarı gibi, Bursa'daki Cumalıkızık gibi örneklerle aynı düzeye gelmesini amaçlıyoruz. Ankaralıların hafta sonu aktiviteleri için arayışta olduğunu biliyoruz. Bahar ve yazın gelmesiyle buranın cıvıl cıvıl olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Elmadağ'ın mimari bir geçmişinin olmadığını ifade eden Akbıyık, bölgeyi gastronomi ve gezi fotoğrafçılığıyla da ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Akbıyık, yaz aylarında günlük en az bin kişiyi ağırladıklarını, konserlere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını, geri dönüşlerden çok memnun olduklarını belirtti.

Renkliköy'deki evini kahvaltı hizmeti verilen bir işletmeye dönüştüren Hatice Kaplan ise "Annem üst katta yaşıyor altı ahırdı. Ben burayı temizledim. Şimdi burası kahvaltıcı oldu." dedi.

Eski iğne oyalı perdeler, nostaljik ev eşyalarıyla döşeli kahvaltı salonunda kendi yaptığı reçel, börek, pişi gibi el emeği ürünlerle misafirlerini ağırlayan Kaplan, mekana olan ilginin yoğun olduğunu, özellikle hafta sonu rezervasyon yaptırılması gerektiğini ifade etti.

Köyü gezmek için Ankara'dan gelen Nihal Aydın da "Burası çok güzel, otantik, nostaljik, mis gibi kokuyor, çok hoşuma gitti. Bundan sonra daha çok gelmek istiyoruz. Sanki eski bir köy evine girmiş, çocukluğuma dönmüş gibiyim." diye konuştu.

Tevfik Ün de "Burası şahane… Köyün bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Eskiden buranın pazarına gelirdik. Aynı bizim memleketimiz gibi, bu nedenle çocukluğumu hatırlattı." diyerek duygularını ifade etti.