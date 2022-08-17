RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL

BAHÇELİEVLER Elvan Sokak'taki trafik ışıkları günün her saatinde araçlar için yeşil, yayalar için de kırmızı yanıyor. Mahalle sakinleri ise bu durumun hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturduğunu söylüyor. İBB yetkilileri ise trafik ışıklarının, var olan butona basılmasıyla yayalara yeşil yandığını iddia etti.

Trafik ışıkları, bir yandan trafik akışını düzenlerken bir yandan da kaza riskini azaltıyor. Hem yayaların hem de sürücülerin hayatını kolaylaştıran ışıklar Bahçelievler Elvan Sokak'ta hatalı yanıyor. Otobüs duraklarının olduğu, minibüs, otomobil ve motorların geçiş için sıkça kullandığı sokakta araçlar için hep yeşil ışık yanarken, yayalar için de hep kırmızı ışık yanıyor. Işığa bakarak yolun karşısına geçmek isteyen yayalar bekledikleriyle kalırken, sokaktan çıkan araçlar ise yeşil ışık yandığı için yolda hiç durmadan ilerliyor. Sürücüler ve yayalar, risk oluşturduğu için durumun düzeltilmesini istiyor.

KAZA OLUYOR

Bahçelievler'de esnaf olan ve iş yerine gitmek için her gün bu yolu kullanan araç sürücüsü Arif Özen, Burada araçlar sık sık gidip geliyor, ters yön olarak da kullanıyorlar. Yetkililere daha önce de bildirdik ama kimse ilgilenmedi. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Devamlı kullanıyorum ben bu yolu. Karşı taraftan da aradan çıkış var. Gelen arabalarla çıkan arabalar çarpışıyor, kaza oluyor dedi.

KARŞIYA GEÇMEK İÇİN 15 DAKİKA BEKLEDİM

Yolun karşısına geçmek için bekleyen Arife Gözcü de, Şu anda karşıya geçmek için 15 dakikadır bekliyorum. Ben de çok farkında değildim, sürekli kullandığım yol. 15 dakika bu kısa yolda beklemememiz lazım. En fazla 3 dakika beklememiz lazım. Burası ana yol değil, yayanın sürekli kullandığı bir yol diye konuştu.

BİZE DUR, HERKESE GEÇ... RİSKLİ

Bahçelievler'de yaşayan Özlem Alcan ise, Burayı kullanıyorum. Hiç yeşil yanmıyor, sebebini bilmiyoruz. Hep bize dur, herkese geç. Fark ettiğimden beri hep kırmızı yanıyor. Kendimiz sağa sola bakıp geçiyoruz. Işığın yardımıyla falan geçemiyoruz. Genci de yaşlısı da kendi imkanlarıyla geçiyor. Riskli. Bizimki bir nebze ama burada yaşlılarımız da çok onlar için daha riskli ifadelerini kullandı.

BURANIN YEŞİL YANDIĞINI GÖRMEDİM

Elvan Sokak'ta esnaf olan annesiyle birlikte her gün burada duran 8 yaşındaki Mahir Budak da, Karşıdan karşıya geçerken düğmeye basıyorum. Burada yeşil yanmıyor. Buranın yeşil yandığını hiç görmedim. Bu tehlikeli. Araba çarpması ve kavga olabilir. Ben karşıdan karşıya geçerken sağıma ve soluma bakıyorum dedi.

Bu arada İBB yetkilileri ise sözkonusu trafik ışıklarının, var olan butonlu basılmasıyla yayalara yeşil yandığını öne sürdü.