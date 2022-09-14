Rengarenk çiçekler sonbaharı karşıladı
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Rengarenk çiçekler sonbaharı karşıladıAĞRI Yaz aylarında doğayı süsleyen rengarenk çiçekler, sonbahar ayını renk cümbüşü ile karşıladı.
Rengarenk çiçekler sonbaharı karşıladı
AĞRI Yaz aylarında doğayı süsleyen rengarenk çiçekler, sonbahar ayını renk cümbüşü ile karşıladı.
Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkarak doğaya hayat veren birbirinden güzel çiçekler, kış mevsimi öncesi doğaya veda etmeden önce sonbahar mevsimini birbirinden güzel renkleri ve manzarasıyla karşıladı. Güneşten aldığı ışıklarla ortaya çıkan manzarasıyla adeta büyüleyen çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel