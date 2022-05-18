Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak - Haberler

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Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak

Renesas Electronics, elektrikli araçlara yönelik yarı iletken malzeme üretmek amacıyla Japonya'daki fabrikasını yeniden açacak.

Renesas Electronics, elektrikli araçlara yönelik yarı iletken malzeme üretmek amacıyla Japonya'daki fabrikasını yeniden açacak.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Renesas, işlerin azalması nedeniyle Ekim 2014'te kapatılan Yamanaşi eyaletindeki Kofu fabrikasını modernize edecek.

Modernizasyon kapsamında üretim hacmi iki katına çıkarılacak. Toplamda 90 milyar yen (yaklaşık 700 milyon dolar) harcanacak fabrika 2024'te yeniden hizmete açılacak.

Elektrikli araçlarda kullanılacak 300 milimetre yongalık güç yarı iletkenlerinin imalatı amacıyla hizmete girecek fabrika 100-150 kişilik istihdam sağlayacak.

Renesas Üst Yöneticisi (CEO) Şinata Hidetoşi, yaptığı açıklamada, "firmanın, en büyük güç yarı iletken üretim bandıyla, karbondan arınmış bir toplumun gerçekleşmesi için katkıda bulunacağını" belirtti.

Japon firma açıklamasında, söz konusu yatırımın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının "Yarı İletken Stratejisi" çatısı altında yürütüleceğini duyurdu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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