Renault, Türkiye fabrikasında üretimi durduruyor!

Pandeminin yaşamımız üzerindeki kısıtlamaları neredeyse tamamen kalktı. Fakat ekonomiye ve de özellikle teknoloji şirketlerine olan etkisi uzun bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Zira çip, kablo, hammadde ve tedarik krizlerini tetiklediği için birçok şirket dönemsel olarak fabrikalarında kepenk indirmek zorunda kalıyor. Hatta yapılan son açıklamaya göre Oyak Renault da Bursa'daki fabrikasında üretimi durduruyor.

Oyak Renault, üretimi durduruyor: 18 Temmuz'da tekrar açılacak!

Renault ülkemizdeki fabrikalarında üretimi durduruyor. Fakat bu geçici bir durum. Hatta pek çok marka bu tip kesintileri geçtiğimiz yıl içerisinde planladı. Benzer bir şekilde Toyota'da 4 ila 18 Temmuz tarihleri arasında üretimi durduracağını açıklamıştı.

Oyak Renault da buna benzer bir şekilde 25 Haziran ila 18 Temmuz tarihleri arasında tam 24 gün boyunca fabrikalarında üretimi durduracak. Geçtiğimiz dönemde de (18-25 Nisan) birer haftalık benzer kesintiler gördük.

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Fakat o günlerde bu tip kesintilere neden olan sorunların giderek büyüyebileceğini ve birer haftalık değil birer aylık kesintilere sebep olabileceğini söylemiştik. Şimdiyse bu öngörünün doğru çıktığını görüyoruz. Özellikle dünyanın en büyük neon üreticilerinden ve pazarın neredeyse yüzde 50'sine hakim olan Ukraynalı 2 şirketin, Rus işgali sebebiyle süresiz olarak kapanma kararı aldıklarını açıklamalarından sonra aşikar olmuştu.

Tabii TSMC ve Samsung gibi pek çok çip üreticisi, bu duruma hazırlıklı olduklarını ve 2 ila 3 ay süreyle yetebilecek stoklarını depolarında barındırdıklarını açıkladı. Fakat bu sürenin de sonuna geliyor. Bu sebeple özellikle yaz aylarının sonuna doğru hammadde kaynaklı yeni bir kriz başlayabilir.

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