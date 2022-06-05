Renault, Türkiye'de yenilenmiş araç satacak! - Haberler

Araç fiyatları döviz kurunun yükselmesi ile gün geçtikçe artarken üreticiler de bu konu hakkında yeni yöntemler geliştirme arayışında. Bu gelişmeler ışığında ülkemize yeni bir otomobil satış modeli geliyor. Renault'un başlatacağı yeni satış modeli ile yenilenmiş araçlar yeniden piyasaya sürülecek.

Yenilenmiş araç satışı yakında Türkiye'ye geliyor

"Refactory" olarak adlandırılan bu sistem araçları fabrikada yenileyip yeniden garantili bir şekilde satma işlemini içeriyor. Hali hazırda Fransa ve İspanya'da Renault tarafından kullanılan bu yenilenmiş araç satış modelinin yakında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Renault ile Rusya arasında 25 kuruşluk anlaşma!

Türkiye'de yedek parça sektöründe imalat yapan firmaların oldukça yeterli olduğu belirtilirken bu modelin Türkiye'de oldukça başarı sağlayabileceği düşünülüyor. Bu anlamda Türkiye'nin tek rakibinin uzak doğu ülkeleri olduğu söylenirken, araçların başarılı bir şekilde yenilenip piyasaya sürülebileceği ifade edildi.

Yeni araç satış sisteminde son aşamaya gelinmiş durumda. Son çalışmalar da bittikten sonra Renault, yeni yenileme ve satış modelini uygulamaya koyabilir. Bu konu önündeki tek engel ise Türkiye'deki ikinci el otomobil fiyatları olabilir.

İkinci elde araç bulunmaması ve fiyatların çok yüksek olması yeni satış modeli için büyük bir soru işareti oluşturuyor. Hali hazırda sıfırdan daha yüksek ikinci el fiyatlarının olduğu bir piyasada araçları yenileyip satmanın maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Bu durumda da sıfır otomobilleri aşan yenilenmiş araçlar ile karşılaşabiliriz.

Renault da yenilenmiş araç konusunda tüm bu etkenleri düşünerek bir adım atacaktır. Ortayaca çıkacak olan satış modeli ve sonuçlarını merakla bekliyoruz. Peki siz Renault'un yenilenmiş araç satış modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel