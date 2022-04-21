REMZİ ÇAYIR: TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDA SURİYE İLE KONUŞMALI

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Milli Yol Partisi olarak göçmenlerle ilgili hazırlığımız var. Milletimiz bize yetki verirse gereğini yapacağız. Derhal düzensiz göçü de kaldırmak için mutlak anlamda Türkiye'nin Suriye ile oturup konuşması gerekiyor. Konuşmaz ise, biz konuşacağız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Türkiye'nin devamlı beyin göçü ihraç ettiğini ifade ederek, 'Yetişmiş, okumuş, iş bilen, uzmanlaşmış genç kardeşlerimiz geleceklerini Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde arıyorlar. Bizim ülkemize de düzensiz göç geliyor. Öğrenim, uzmanlık ve iş bilirlik anlamında özelliği donanımı olmayan göçmenlerle karşı karşıyayız. Türkiye'nin göçle ilgili hiçbir planı, programı yok. 186 ülke arasında beyin göçünü en çok veren ülkeler arasında 24'üncü sırada yer alıyoruz. En çok göç alan dünya ülkeleri arasında da 1'inci sıradayız. Her anlamda da kaybediyoruz. Göçmenlerle ilgili bir plan da yok. Biz Milli Yol Partisi olarak göçmenlerle ilgili hazırlığımız var. Milletimiz bize yetki verirse gereğini yapacağız. Derhal düzensiz göçü de kaldırmak için mutlak anlamda Türkiye'nin Suriye ile oturup konuşması gerekiyor. Konuşmaz ise, biz konuşacağız' diye konuştu.

Çayır, 'Milli Yol Partisi bir inanç hareketi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım bıraktığı bir hayalin hikayesidir. Biz başaracağız. Dünyada ve Türkiye'de güç sahipleri bizimle iş birliği yapsalar bile kabul etmeyeceğimizi bildikleri için bana ve dava arkadaşlarıma 'yarın iktidar sahibi olacaksınız ama inanmadığınızı yapın, ilkelerinizden ve inançlarınızdan vazgeçin' deseler, elimizin tersiyle iter ve reddederiz. Milli Yol Partisi milletin istikbali, geleceği, huzuru, adaleti, umudu ve uzatılan o umut elidir? ifadelerini kullandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel