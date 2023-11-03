Remzi Çayır: "Tolga Şardan Şu An Tutuklu. Kimliğine Bakmayın.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Adam T24’te yazı yazmış. Makale ya makale. MİT’ten gelen birkaç bilgiyi toplamış. Tolga Şardan şu an tutuklu. Kimliğine bakmayın. Sarı öküzler, sıra size gelir. Hepimiz sarı öküz oluruz. Eğer zulme, yanlışa boyun eğer ‘nasıl olsa falancalara yapılmış’ derseniz yarın sıranın size geleceğini unutmayın. Tolga Şardan ne yapmış? Makale yazmış. Demiş ki ‘Adliyelerde bir koku var.’ Bunu Şamil Tayyar, 2 yıl önce söyledi. Dedi ki ‘FETÖ borsası kuruldu.’ Gözümüzün içindesiniz. Allah’tan korkmazlar. Tutuklamak niye? Gözdağı. Kimse korkmasın. Korkacak bir durumumuz yok. Neden korkacakmışız” dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Adam T24'te yazı yazmış. Makale ya makale. MİT'ten gelen birkaç bilgiyi toplamış. Tolga Şardan şu an tutuklu. Kimliğine bakmayın. Sarı öküzler, sıra size gelir. Hepimiz sarı öküz oluruz. Eğer zulme, yanlışa boyun eğer 'nasıl olsa falancalara yapılmış' derseniz yarın sıranın size geleceğini unutmayın. Tolga Şardan ne yapmış? Makale yazmış. Demiş ki 'Adliyelerde bir koku var.' Bunu Şamil Tayyar, 2 yıl önce söyledi. Dedi ki 'FETÖ borsası kuruldu.' Gözümüzün içindesiniz. Allah'tan korkmazlar. Tutuklamak niye? Gözdağı. Kimse korkmasın. Korkacak bir durumumuz yok. Neden korkacakmışız" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, şöyle konuştu:

"İSRAİL'E KARŞI GELİRKEN, ABD'YE KARŞI GELDİĞİMİZİ BİLMEMİZ LAZIM. İSRAİL'İ, İSRAİL OLARAK GÖRMEYİN. İSRAİL'İ, AMERİKAN, İKİYÜZLÜ BATI OLARAK GÖRÜN"

"2 bin kilometre ötede kardeşlerimiz, insanlar kan ağlıyor. Üzerlerine bomba yağarken insanlar zor durumdalar. İnsanlar, sanki senaryosu yazılmış, aktörleri olan savaş filmi seyreder gibi çocukların, kadınların, mazlum insanların ölümlerini seyrediyorlar. Dünya seyrediyor. AB ülkeleri dahi bu konuda duyarsız, ikiyüzlü ve gerçekten inandırıcılıktan uzak bir politika ortaya koymuşlardır. Sözünü ettiğiniz, petrol üreten Müslüman ülkeler var ya hepsinde şu an ABD'nin üssü var. ABD'nin askerleri var. Nerede var? Mısır'da, Ürdün'de, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Katar'da, Bahreyn'de, BAE'de var. Zaten zapturapt altına alınmış, ruhları teslim edilmiş bu ülke yöneticilerinin bağımsız hareket etmelerini beklemek tam anlamıyla saflık olur. Türkiye'yi de ekleyin. Türkiye'de de ABD'nin askerleri ve üsleri var. Topraklarımızda şu veya bu şekilde askerleri ve üsleri bulunan ABD önderliğindeki İsrail'i durdurmak İsrail'e karşı gelirken, ABD'ye karşı geldiğimizi bilmemiz lazım. İsrail'i, İsrail olarak görmeyin. İsrail'i, Amerika, ikiyüzlü Batı olarak görün.

"REFAH SINIR KAPISI'NDAN GAZZE'YE GİRMEK İÇİN MISIR YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME YAPTIK"

Dünyadaki güce dayalı zulüm düzeninin bitmesi lazım. BM'de bir oyun oynuyorlar. Yeryüzündeki bütün zulümlere yanlışlıklara, yolsuzluklara, insan dışı muamelelere, eğer 5 daimi ülkeden bir tanesi kabul etmezse sanki yeryüzündeki her şey süt limanmış gibi devam ediyor. Hiçbir karar alamıyorsunuz. Buradan nereye gitmeliyiz? Yüce Türk milleti, güçlü, donanımlı, kendi geleceğini ve mazlum milletlerin de geleceğini tayin edecek şekilde güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor. Eğer siz askeri, siyasi, iktisadi anlamda güçlü bir devlet ve toplum olamazsanız tayin edici olamazsınız. Arkadaşlarımızla beraber Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmek için Mısır yetkilileriyle görüşme yaptık. Ne yazık ki adamlar sağır, dilsiz duvar gibiler. Biz, sizin ülkenizin toprağı olduğu için bir heyet halinde Refah Sınır Kapısı'nda oradaki insanlarla, acı çeken toplulukla bir araya gelmek, halleşmek istiyoruz, dedik. Büyükelçi düşünüyormuş, karar verecekmiş. Ne zaman? Biz kendimiz de gideriz. Önemli olan, işin usulü ve üslubuna uygun şekilde ilgili kişiler nezaretinde oraya varabilmemizin sağlanması. Onlar da işte aynı. Mısır, tek başına hareket edemiyor ki. Mısır da boğazına kadar ABD'ye batmış durumda. ABD ve Suud paraları olmasa Mısır'ın hali perişan.

"MEHMETÇİK İHRACINA ASLA VE ASLA İZİN VERİLEMEZ"

Birilerinin dediği gibi Mehmetçik ihracını asla ve asla kabul etmeyiz. Kimse gitmiyor, kendileri yok, çocukları yok. Mehmetçik gitsin. Mehmetçik ihracına asla ve asla izin verilemez. Gideceksek gönüllülerle, bu işi bilenlerle destek verilirse verilir. Ama bütün dünya uyurken, kendi işlerine dönerken, adı Müslüman kendileri Müslüman olmayan yöneticilerin tasallutunda kalmış topluluklar hiç kılını kıpırdatmazken hemen dönüp en ucuz yerinden 'Haydi Mehmetçik Gazze'ye.' Gerçekle bağdaşmayan, gerçekliği olmayan sadece söylemden ibaret destansı laflara gerek yok. Elbette ki bu ordu gerektiğinde o güçlü zeminde ve gelecekte bütün mazlumlara kol kanat gerecektir ve germelidir. Varlık sebebimiz de düşüncemiz de bu. Davamız da bu."

"KİMSE ALIŞVERİŞ YAPMAZSA, TALEP OLUŞTURMAZSA ENFLASYON DÜŞECEKMİŞ. GERÇEKTEN ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUMDAYIZ"

Ekonomik olarak gittikçe dibe doğru gitmekteyiz. Merkez Bankası Başkanı dün açıklama yaptı. Yaptığı açıklamaya göre 2024'ün mayısına kadar enflasyonun tedricen yükselebileceğini, bunun geçici bir durum olduğunu ifade etti. Uyguladıkları ekonomik modelin başarılı olduğuna delalet etsin diye 'Son 3 ayda sıfır otomobil satışları düşmüştür' dedi. Bir ülkede ticaretin canlılığı satışla olur. Ticari faaliyet yapmadan ticaretin büyümesi mümkün mü? Ticaret yapılmazsa, kimse alışveriş yapmazsa, talep oluşturmazsa enflasyon düşecekmiş. İşte bu kadar. Gerçekten üzüntü verici bir durumdayız.

"TOLGA ŞARDAN ŞU AN TUTUKLU. KİMLİĞİNE BAKMAYIN. SARI ÖKÜZLER, SIRA SİZE GELİR. HEPİMİZ SARI ÖKÜZ OLURUZ"

Adam T24'te yazı yazmış. Makale ya makale. MİT'ten gelen birkaç bilgiyi toplamış. Tolga Şardan şu an tutuklu. Kimliğine bakmayın. Sarı öküzler, sıra size gelir. Hepimiz sarı öküz oluruz. Eğer zulme, yanlışa boyun eğer 'nasıl olsa falancalara yapılmış' derseniz yarın sıranın size geleceğini unutmayın. Falancalar, filancılar bizim gibi düşünmeyip yaşamayabilirler. Bizim fikirlerimize uygun fikirleri olmayabilir. Yaşantıları bizimle aynı olmayabilir. İnançları da farklı olabilir. İnsan değiller mi? İnsanca yaşama hakları vardır. Düşüncelerini özgürce ifade etme hakları vardır. Bu hakları savunuruz. Tolga Şardan ne yapmış? Makale yazmış. 2-3 defa okudum, yanlış yapmayayım diye. Normal bir yazı yazmış. Demiş ki 'Adliyelerde bir koku var.' Özetini söylüyorum size. Adliye binalarında koku var demiş. Bunu Şamil Tayyar, 2 yıl önce söyledi. Dedi ki 'FETÖ borsası kuruldu.' Başka biri çıktı dedi ki 'Bazı şeyler farklı yürüyor.' Allah'tan korkmazlar. Adam bunu yazmış. Sen niye tutukluyorsun? Çıkarsın tazminat davası açarsın. Tekzip yazarsın. Çıkarsın 40 değil 142 tane televizyonun var. Oradan bas bas bağırırsın. 'Sen yalancısın' dersin. Ortaya gerçeğini söylersin. Tutuklamak niye? Gözdağı. Kimse korkmasın. Korkacak bir durumumuz yok. Neden korkacakmışız?"