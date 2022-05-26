REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ - Haberler

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, ' Türkiye'nin gerçekçi, rasyonel, akılcı, dünya ile örtüşen ve insanı önceleyen anlayışlara ihtiyacı var. Milli Yol Partisi olarak sanayide, tarımda, üretimde değişim ve dönüşüm sağlayacağız. Milleti iktidarın efendisi yapacağız. En yakın zamanda projelerimizi açıklayacağız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileğinde bulundu. Çayır, 'Milli Yol Partisi olarak Pençe-Kilit Operasyonunun ciddi ve Suriye ile sınırları kapsayacak şekilde genişletilmesinin gelecekte elimizi güçlendireceğini düşünüyoruz. Hatta göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesinin yolunu bile açabileceğini, daha öteye geçerek içinde bulunmadığımız ve tarafı olmadığımız savaşın doğurduğu sonuçlardan dolayı ülkelerinde göç eden mültecilerin bir an önce ülkelerine dönmelerini sağlanabileceğini, bu koridoru da sağlıklı tutarak ilerlenebileceğini düşünüyoruz. Onun için bu operasyonlarda vatan savunmasında güvenliğimiz için hayatlarını feda eden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz' diye konuştu.

'MİLLİ YOL PARTİSİ MİLLETİN UMUDU OLACAK'

Çayır, üretim yapan üretim mekanizmalarının ve fabrikalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, 'Bunlar kalkınmayı büyük destek olur ve istihdamı sağlar. Milli Yol Partisi milletin umudu olacak. Sahici projelerle, siyasetle sahici bir gelecek sunacağız. 'Özgür Birey, Özgür Toplum' projesini milletimize sunacağız. Özgürlük varsa, kalkınma var, korku yok, gelecek var. Mutlak anlamda 'Özgür Birey, Özgür Toplum' projesi ile birçok şeyi halledebileceğimizi düşünüyoruz. Bu kaostan Türkiye'nin derhal kurtarılması lazım. Türkiye'nin gerçekçi, rasyonel, akılcı, dünya ile örtüşen ve insanı önceleyen anlayışlara ihtiyacı var. Problemleri çözebilecek, gerçeklerle yüzleşebilecek kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadrolar Milli Yol Partisi'nde mümkündür. Milli Yol Partisi olarak sanayide de, tarımda da, üretimde de değişim ve dönüşüm sağlayacağız. Milleti iktidarın efendisi yapacağız. En yakın zamanda projelerimizi açıklayacağız? dedi. (DHA)

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Demirören Haber Ajansı / Güncel