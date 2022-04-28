REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL PARTİSİ SEÇİMLERDE ÜLKÜCÜ BİR ADAY KOYACAKTIR

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Milli Yol Partisi'nin 2023 projeksiyonunda kendi ismini ve adayını millete sunacağını söyleyerek, 'Ülkücüler, Türk milliyetçileri, bu ülkenin vatanseverleri, bu ülke ile ilgili kaygı duyanlar artık başınızı dik tutun. Ülkücülerinde, Türk milliyetçilerinde bir Cumhurbaşkanı adaylar var. Milli Yol Partisi seçimlerde ülkücü bir aday koyacaktır' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çayır, Milli Yol Partisinin öngörülerinin ötesinde projelerinin yer aldığını söyledi. Gelecek ile ilgili orta ve kısa vadede rasyonel, akılcı çözüm önerilerinin olduğunu ifade eden Çayır, 'Borçlanma ekonomisini terk ederek, üretim ekonomisine geçiş ile ilgili yaklaşımlarımız var. Milletin 'bu işe nasıl olacak, hep böyle mi gidecek' diye ümitsizliğe kapılmasına gerek yok. Ben bu kadroların çalışırsak, gereğini yaparsak, millet ile buluşur ve anlatırsak her şeyin değişeceğine inanıyoruz. Milli Yol hareketi böyle bir harekettir? diye konuştu.

'MİLLİ YOL PARTİSİ ÜLKENİN GELECEĞİNİ KUŞATACAK'

Remzi Çayır, Milli Yol Partisi'nin 2023 projeksiyonunda kendi ismini ve adayını millete sunacağını kaydederek, şunları söyledi:

'Buradan süresiz genel başkanlara, partilerin başında olan efendilere, partilerin başında feodal ağlar gibi oturmuş olan parti genel başkanlarına sesleniyorum; madem iddianız var, çıkın milletin huzuruna 'adayım' deyin. Niye parti kurdunuz? Niye partili hayata devam ediyorsunuz? Süresiz genel başkanlara söylüyorum. Milletin meselesine, derdine deva olacak hiçbir çözümleri yok. Milletin önüne çıkın 'adayım, ben ülkeyi daha iyi yönetirim' deyin. Ülkücüler, Türk milliyetçileri, bu ülkenin vatanseverleri, bu ülke ile ilgili kaygı duyanlar artık başınızı dik tutun. Ülkücülerinde, Türk milliyetçilerinde bir Cumhurbaşkanı adaylar var. Milli Yol Partisi seçimlerde ülkücü bir aday koyacaktır. Ezber bozmaya devam edeceğiz. Yapacağımız tek şey kendimizi millete anlatacağız. İş bize düşüyor. Milletle buluşmamız lazım. Ülküler, MHP'den umduğunuzu bulamadınız biliyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'ben adayım' diyemiyor. Gidip bir başkasını işaret ediyor. İYİ Parti masa kurmuş, masanın bir ayağı belki bir başkasını işaret edecek; işaret ettikleri adam da Türkiye ile ilgili belki hiç hayali olmayacak. 5-6 partinin gösterdiği adayla belki seçime girecekler. Umutsuzluğa gerek yok. Milli Yol Partisi ülkenin geleceğini kuşatacak.?

Demirören Haber Ajansı / Güncel