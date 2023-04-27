Remzi Çayır Milletvekili seçimlerinde oylarınıza talibiz

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Hamamönü Konyalılar Kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çayır, Cumhurbaşkanlığında adayımız yok. Kime verirseniz verin. Orada lafımız yok. Ama milletvekili seçiminde oylarınıza talibiz dedi. Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesindeki Hamamönü Konyalılar Kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Remzi Çayır, 2008 yılında Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak, Milli Yol Partisi'ni kurduklarını söyledi. Milli Yol Partisi'ni bir yıl önce kurduklarını ifade eden Çayır, 'Şimdi seçime giriyoruz. Seçimde pusulanın içerisinde Milli Yol Partisi'ni görürsünüz. Amblemi hilalin ucunda anka kuşu var. Altında da milli yol yazar. Cumhurbaşkanlığında adayımız yok. Kime verirseniz verin. Orada lafımız yok. Ama milletvekili seçiminde oylarınıza talibiz. Milli Yol Partisi şartlar ne olursa olsun asla ve asla iktidar olmak adına beş on oy almak adına yalan söylemeyecektir millete. Seçim biter birbirimizin yüzüne bakarız. Kavgaya gerek yok Ayrışmaya gerek yok. Yüz yüze bakacak sözler söylemek lazım. Siyasiler gider, siz birbirinize kalırsınız. Onun için ben de diyorum ki siyasilere bakarak yol almayın. Komşuluğunuzu hukukunuzu bitirmeyin.

'BU TOPRAKLAR BÖLÜNMESİN'

Çayır, milletin ayrıştırılmaması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi

'Biz dedik ki, Milli Yol Partisi Alevi olabiliriz, Sünni olabiliriz, Kürt olabiliriz, Türk olabiliriz, Laz olabiliriz. Ama biz bir Türk milletiyiz. Topyekün Türk milletiyiz. Ayrıma gayrıma gerek yok. Herkes bu ülkede şerefli, izzetli, onurlu yaşamalıdır. Devletin de siyasetin de temel görevi bu olmalıdır. Bu olmalı. Siyasetçi kendini zengin etmemeli, milletin dertleriyle dertlenmelidir. Eğer bakın size söylüyorum, içim yanarak söylüyorum. Eğer gerçekten Türkiye'de siyaset hizmet kapısı, hizmet yolu olsa Allah şahidim olsun, bu kadar insanlar araba süsleyip para, basıp sizin kapınıza gelmezler. Siyaset Türkiye'de bu şekilde devam ettiği müddetçe yarın A şahsi gelir ertesi gün B iktidarı gelir. Bizim ahvalimiz değişmez. Bizim niye değişmiyor. Sebep ne Sebebini bulduk. Söylüyorum size sebebi. Süresiz siyaset hastalığı bu işin birinci derecede sorumlusudur. Nedir süresiz siyaset hastalığı biliyor musunuz Siyaset demokrasiyle buluşmazsa, siyaset, Farabi, İslam alimi, Farabi'nin ifadesiyle erdemli devlet, hizmet devleti olmazsa vallahi bizim halle değişecek değildir, haberiniz olsun. Bu sebeple Milli Yol bütün bu olumsuzluklara karşı bir duruş kestirdi. İtirazımız var. Başkaldırıyorum bunların bütün zalimlerin saltanatına baş kaldırıyorum Allah'ın izniyle. Milli yol bir bir başkaldırış hareketidir. Hukuk içerisinde. Adalet içerisinde düzensize, adaletsizliğe, adam kayırmacılığa bir başkaldırı hareketidir, mazlumların hareketidir. Bu topraklar bölünmesin. Bu topraklar çiğnenmesin. Bu topraklarda Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, insanca ve şereflice yaşasın. Yarına endişe duymasın.ö