Remzi Çayır: "Kendi Geleceği İçin Kimi Maddeleri Değiştirmek İçin Anayasa Çağrısı Yapmak Beyhude Bir Çağrıdır, Samimi Değildir"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili "Kendi geleceği için kimi maddeleri değiştirmek için anayasa çağrısı yapmak beyhude bir çağrıdır. Samimi değildir. Keşke samimi olsa. Kendisiyle ilgili bir dönem daha durayım, kendi durumumu biraz daha iyileştireyim bu tür yaklaşımlarla anayasa değiştirilmez. Milletin ihtiyacı var. Anayasa farklı görüşlerin ortak payda da buluşması demek. Ortak bir metin demek. İrade birliği demek. Millete rağmen sen anayasa yapamazsın. Millet anayasasını yapacaktır. Biz sokaklara çıkacağız ve bir kampanya başlatacağız; ‘Millet anayasasını yapacak...’Milletin görüşlerini alacağız” açıklamasını yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili "Kendi geleceği için kimi maddeleri değiştirmek için anayasa çağrısı yapmak beyhude bir çağrıdır. Samimi değildir. Keşke samimi olsa. Kendisiyle ilgili bir dönem daha durayım, kendi durumumu biraz daha iyileştireyim bu tür yaklaşımlarla anayasa değiştirilmez. Milletin ihtiyacı var. Anayasa farklı görüşlerin ortak payda da buluşması demek. Ortak bir metin demek. İrade birliği demek. Millete rağmen sen anayasa yapamazsın. Millet anayasasını yapacaktır. Biz sokaklara çıkacağız ve bir kampanya başlatacağız; 'Millet anayasasını yapacak...'Milletin görüşlerini alacağız" açıklamasını yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin özetle şunları söyledi:

"40 yıldır darbe anayasasıyla bu ülke yönetiliyor. Hiç utanma yok mu bunun 22'si (yıl) sen de...Değiştir. 'Parça parça' değiştirdim, nasıl değiştirdin? Kendine göre, menfaatine göre değiştirdin. Referanduma götürdün hepsini götürseydin bir bölümü değil. 10 tane, 20 tane madde yerine bütün maddeleri götürürdün. Niye götürmedin çünkü işine gelmedi. Anayasa değişmezdir. Bayrak. Asla ve asla iki bayrak olmaz, bir devlet olur, bir millet olur. Bunun dışında her şey değişebilir. Kendi geleceği için kimi maddeleri değiştirmek için anayasa çağrısı yapmak beyhude bir çağrıdır. Samimi değildir. Keşke samimi olsa. Kendisiyle ilgili bir dönem daha durayım, kendi durumumu biraz daha iyileştireyim bu tür yaklaşımlarla anayasa değiştirilmez. Milletin ihtiyacı var. Anayasa farklı görüşlerin ortak payda da buluşması demek. Ortak bir metin demek. İrade birliği demek. Millete rağmen sen anayasa yapamazsın. Millet anayasasını yapacaktır. Biz sokaklara çıkacağız ve bir kampanya başlatacağız; 'Millet anayasasını yapacak...'Milletin görüşlerini alacağız.

Milletin çeşitliliğini anayasaya koyacakmış. Birileri akıl vermiş herhalde HDP ve PKK'ya ışık yakıyor destek almak için herhalde. Sözü dost doğru söyle. Millet duysun. Milletin çeşitliliği ne? Milletin farklılığı zenginliğimiz ama birlikte yaşama iradesi yok edilemez. Bu vatanın bekçileriyiz biz. Biz mazlumların sözcüsüyüz."