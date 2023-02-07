Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta: "Su Yok, Gıda Yok. Ev Yok. Şu Anda Herkes Kendi Derdinin Devasını Arıyor"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, bugün; “Su yok, gıda yok, vatandaşın başını sokabileceği bir yer yok. Ev yok, birçok apartman yerle bir. Şu anda herkes kendi derdinin devasını arıyor” açıklamasını yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bugün; "Su yok, gıda yok, vatandaşın başını sokabileceği bir yer yok. Ev yok, birçok apartman yerle bir. Şu anda herkes kendi derdinin devasını arıyor" açıklamasını yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki incelemelerini sürdürüyor. Çayır, bugün Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki izlenimlerini aktardı. Çayır, şunları söyledi:

"48 saati geçtik. Kahramanmaraş'ta vatandaş, kendi başının çaresine bakıyor. Ne yazık ki Kahramanmaraş, şu an organize olamadı. Elbette büyük bir depremle, büyük bir afet ile karşı karşıyayız. Allah'tan gelen bir musibet. Ama bu musibeti şu veya bu şekilde hafifletmek, toplumun yaralarını sarmak, insanları umutsuzluğa sevk etmemek için yapmamız gerekenler var, hepimizin yapması gerekenler var. Parti üstü bakmak lazım bu işlere, insanca bakmak lazım.

Şu an Kahramanmaraş yerle bir. Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız kendi yaşadıklarını, kendi imkanları ile çözmeye çalışıyorlar. Gece yatacak yerleri yok, içecek suları yok. Arabası olanlar, kendi arabalarında kalıyor. Arabası olmayanlar, otobüs duraklarında ateş yakarak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Petrol istasyonları satış yapmıyor; mazot yok, benzin yok. Ekmek fırınları çalışmıyor. Marketler açık değil.

Dışarıdan hala takviye gelmiş değil. Çeşitli belediyeler veya özel sektörün oluşturduğu yardım kuruluşları organize edilmiş değil. Organize etmiş olsak, en azından yaraların sarılmasında biraz yol kat ederiz.

Kahramanmaraş zor durumda. Biz, telefonlar çalışsın istedik. Yetkililer ile görüştük. Telefonlar çalışsın ki, insanlar birbirleri ile iletişim kursunlar, 'Ben buradayım, şuradayım' diye talep etsinler. O konuda bir ilerleme kaydedemedik. Şu an şehir içerisinde telefonların çalışmadığını bilmenizi istiyorum. Su yok, gıda yok, vatandaşın başını sokabileceği bir yer yok. Ev yok, birçok apartman yerle bir. Şu anda herkes kendi derdinin devasını arıyor."