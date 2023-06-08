REMZİ ÇAYIR: EMİRLE EKONOMİ YÖNETİLMEZ

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekibinin, dünyadaki ve ekonomideki gerçekler ışığında hareket etmesini umut ettiğini belirterek, "Umarım kendi kafalarına göre, kendi heveslerine göre veya emirle ekonomi yönetmeye kalkmazlar.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekibinin, dünyadaki ve ekonomideki gerçekler ışığında hareket etmesini umut ettiğini belirterek, "Umarım kendi kafalarına göre, kendi heveslerine göre veya emirle ekonomi yönetmeye kalkmazlar. Emirle ekonomi yönetilmez" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, göreve başlayan hükümeti tebrik ederek, "İnsanlar hiçbir zaman milletin sözünün üstüne söz söyleyemezler. Hükümetin milletimiz için başarılı olmasını isteriz. Dün söylediklerimizi dikkate alırlarsa, dün söylediğimiz ikazları, kulaklarına küpe yaparlarsa, 'ben bilirim' demezlerse, Türkiye kazanır. Acı reçete, elbette Türkiye'yi beklemektedir. Bunun farkındayız. Dün söyledikleri ve ortaya koydukları manzarayla bugün milletin karşı karşıya olduğu gerçekler aynı değil. Siz gerçeklerle hareket etmek zorundasınız. Hele iktisat ve ekonomi, gerçekleri ıskalayan hiçbir görüşü, düşünceyi, yaklaşımı kabul etmez. Eğer realiteyle hareket etmez, geçmişte olduğu gibi 'ben bu işi bilirim, ben bu işin ustasıyım, ben yeni bir ekonomik model ortaya koyuyorum, faiz sebep enflasyon sonuçtur' derse sonuçlar aynı olur" diye konuştu.

'EMİRLE EKONOMİ YÖNETİLMEZ'

Çayır, "Umarım kendi kafalarına göre, kendi heveslerine göre veya emirle ekonomi yönetmeye kalkmazlar. Emirle ekonomi yönetilmez. Para, asker değil ki. Para, daha çok üreyeceği yere doğru gider. Bu bir kural. Daha çok rahat edici, huzur bulacağı yere doğru gider. Artık Türkiye'nin şapkasını önüne koyup, gerçekler ışığında bir geleceği kurması gerekir. Ama buradan iddia ediyorum. Kim ne diyorsa desin. Bu kafayla, bu anlayışla, bu yapılanlarla eğer değişiklik göstermezlerse, eğer ray değiştiremezlerse, eğer tavır geliştiremezlerse, Türkiye'nin bu şartlarda 1,5 yılı, 2 yılı, 3 yılı görme şansı yok. Borçla borcun ödendiği bir sistem, uzun süre yaşayamaz. Kaldı ki muhataplarınızla oluşturduğunuz ilişki, güven üzerinedir. Eğer o güveni kaybederseniz, 'ben borcumu ödeyemiyorum' noktasına geldiğinizde işinizin yavaş yavaş başkalaştığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

'OY İÇİN MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMENİN ANLAMI YOK'

Çayır, Türkiye'de alım gücünüm azaldığını söyleyip, "Eskiden asgari ücretlinin birkaç tane kurban aldığı bir dönemden şu an kurban alamadığı, kurban kesemeyeceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu millet ne yazık ki bu gerçekle, yaşamak zorunda bırakıldı. Ben bütün olumsuzluklara rağmen inşallah Türkiye'nin bu badireden, bu çukurdan, bu tünelden çıkmasını umut ediyorum. Kafaları değiştirirlerse, anlayışları değiştirirlerse, başkalarını düşman ilan etmezlerse, kendilerine oy verenleri Müslüman, vermeyenleri gavur ilan etmezlerse, oy verenleri bu ülkenin has evladı, vermeyenleri üvey evladı ilan etmezlerse Türkiye kazanır. İnşallah bu kafayı değiştirirler. Değiştirmezlerse ne olur? İşte yaşadıklarımızı tekrar tekrar görmeye devam ederiz. Bu kafalar sırf bir oy uğruna, sırf kazanmak uğruna ikiye böldü milleti. Kimse kahraman falan değil. Kimse buradan kendisine bir hikaye de çıkarmasın. Tarih yarın yazacak. Milleti birbirine düşürmenin anlamı yok bir oy için" dedi.

'BAZI HAKİKATLERİN FARKINDAYIZ'

PKK terör örgütünün bilinçli bir şekilde seçime müdahale ettiğini savunan Çayır, şöyle konuştu:

"PKK seçimin sonucunu belirledi ve ne yazık ki buna çanak tutanlar, alkış tutanlar oldu. Bu gerçekleri milletimize önümüzdeki günlerde anlatmak zorundayız. Oyun içinde oyun oynamaya gerek yok. Bazı hakikatlerin farkındayız. Bir kaç insanın, bir anlayışın, bir iktidarın düşüncesi Türkiye'nin geleceği midir? Biz bölmeden, böldürmeden, birbirimizi ayırıp ve birbirimizi iteklemeden, ötekileştirmeden geleceği kurmak zorundayız. İktidarların temel ödevi de budur. Bizi bir yerde, bir arada tutmaktır. Oy uğruna bizi kimse bölmemeli. Bu anlayışların bu ülkeye verebileceği hiçbir güzellik yok. Bu anlayışlardan derhal uzaklaştırılması gerekir. İktidarın da muhalefetin de elini şöyle kafasını arasına alması lazım." (DHA)