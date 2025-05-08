Remzi Çayır'dan Özgür Özel'e Fiziksel Saldırıya Tepki

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıya ilişkin, "Atılan yumruk bir kişiye atılmış olabilir ama demokrasiye atılmıştır, insan hakkına atılmıştır, Türkiye hukukuna atılmıştır. Yani herkesin üslubuna, diline dikkat etmesi gerekir. Siyasetin temel amacı rayından kopunca bunlar başımıza geliyor" dedi.

Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin konuşan Çayır, şunları söyledi:

"Türkiye'de siyasilerin oluşturduğu şiddet eğilimli iklimden, bazıları kendilerine görev ve sorumluluk atfediyorlar. Bunun en bariz örneğini geçenlerde ana muhalefet genel başkanına atılan yumrukta gördük. Ülkeyi yöneten, hem Cumhurbaşkanı hem de bir partinin genel başkanı sıfatı taşıyan Sayın Erdoğan, zaman zaman kendi üslubu ve siyaset anlayışıyla birilerine ayar vermeyi ödev biliyor. Ortaya çıkıyor, yaptıklarını unutuyor, başkalarına ayar vermeyi siyaset olarak biliyor. En nihayetinde, hepimize 'ayağınızı denk alın' deme üslubu siyasetçiye yakışmaz. Bu ülkede iddiası olan, bu ülkeyle ilgili hayalleri olan, umutları olan hiçbir siyasetçiye 'ayağınızı denk alın, gerisini siz düşünürsünüz' diyemez.

"'Telef' sözcüğünü kimse insan hakkında kullanamaz"

Derse ne olur? Meczuplar çıkar, güce göre haraket eder ve bu kaostan kendisine bir yer çıkarır. Yumruk da sallar, başka işler de yapar. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bu şiddeti neden bu kadar zaman zaman siyasete soktuğunu anlamak güç. 'Telef' sözcüğünü kimse insan hakkında kullanamaz. Telef, genellikle hayvanların ölümüyle ilgili söylenen halk arasındaki bir kavramdır. Bir siyasetçi, insanı kastederek 'bakın siyaset yolunda şunlar telef oldu' diyemez.

Biz, toplumun hayatını kolaylaştırmak için, topluma huzur vermek için, düşeni kaldırmak için, adaleti sağlamak için siyaset yapıyoruz. Hal böyleyken, siz siyaseti güç yarışı için, gücü elde tutmak için yaparsanız, Türkiye yaşanmaz olur. Atılan yumruk bir kişiye atılmış olabilir ama demokrasiye atılmıştır, insan hakkına atılmıştır, Türkiye hukukuna atılmıştır. Yani herkesin üslubuna, diline dikkat etmesi gerekir. Siyasetin temel amacı rayından kopunca bunlar başımıza geliyor.

"Ülkenin rahatlaması için erken seçim şart"

Bazen bu ülkeyi daha iyi yönetecek olanlara bırakmak bir marifettir, bir erdemliliktir. Yeter. 25 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Halen ülke hayat pahalılığıyla savaşıyorsa ve halen yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı 'hayat pahalılığını bitireceğim, adaleti sağlayacağım, işsizliği sona erdireceğim' diyorsa bu ülkede, bu yönetimde bir sıkıntı vardır. Ülkenin rahatlaması için erken seçim şart."

"Ankara'nın ortasında öldürülen Sinan Ateş'in çocuklarının başını okşadın mı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen taziyeye katılmasına ilişkin de "Ayağa kalkar kalkmaz, zor yürürken DEM'i ziyaret eden Sayın Devlet Bahçeli; sen, ölmüş bir insanın resmini sıvazlayabilirsin ama senin atadığın, beraber mesai sarf ettiğin, Ankara'nın ortasında öldürülen Sinan Ateş'in çocuklarının başını okşadın mı?" dedi.