Remzi Çayır'dan 50 Artı 1 Değişikliği Tepkisi: "Erdoğan'ın Amacı 2025 Bilemediniz 2026'da Bu Değişikliği Yaparak Milletin Huzuruna Yeniden...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 kuralının değiştirilmesi yönündeki açıklamasına ilişkin; “Yüzde 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin temel ölçeği ve temel direği. Şimdi çıkmış diyor ki ‘Bu olmaz kimin eli kimin cebinde belli değil.’ Bizim cepte hiçbir el yok, bizim de kimsenin cebinde elimiz yok seninkini bilmiyorum. Bu hareketin mensuplarının cebinde kimsenin eli yok. Senin elin hangi cebe girdi onu bilmiyoruz. Sen biliyorsun demek ki bir şeyler yaşamış ki söylüyor. Bunun çözümün 50 artı 1’den vazgeçmek mi yoksa başka bir amacı mı var? Recep Tayyip Erdoğan’ın amacı 2025, bilemediniz 2026’da bu değişikliği yaparak milletin huzuruna yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak. Yoksa millete daha demokratik bir anayasa yapayım, herkesin eşit olduğu bir anayasa yapayım, farklı insanları, toplumdaki farklı kültür ve anlayışların kendisine yer bulduğu bir anayasa yapayım diye bir kaygısı yok. Ne kaygısı var? Hükümeti nasıl devam ettiririm, iktidarı başkasına teslim etmeden devam edeyim...Kaygı bu. Şimdi MHP ile iş birliği yapıyor eğer şartlar değişirse HEDEP’le de iş birliği yapar. Ölçü bu. Yapmadı mı yaptı. Yarın da yapar" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 kuralının değiştirilmesi yönündeki açıklamasına ilişkin; "Yüzde 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin temel ölçeği ve temel direği. Şimdi çıkmış diyor ki 'Bu olmaz kimin eli kimin cebinde belli değil.' Bizim cepte hiçbir el yok, bizim de kimsenin cebinde elimiz yok seninkini bilmiyorum. Bu hareketin mensuplarının cebinde kimsenin eli yok. Senin elin hangi cebe girdi onu bilmiyoruz. Sen biliyorsun demek ki bir şeyler yaşamış ki söylüyor. Bunun çözümün 50 artı 1'den vazgeçmek mi yoksa başka bir amacı mı var? Recep Tayyip Erdoğan'ın amacı 2025, bilemediniz 2026'da bu değişikliği yaparak milletin huzuruna yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak. Yoksa millete daha demokratik bir anayasa yapayım, herkesin eşit olduğu bir anayasa yapayım, farklı insanları, toplumdaki farklı kültür ve anlayışların kendisine yer bulduğu bir anayasa yapayım diye bir kaygısı yok. Ne kaygısı var? Hükümeti nasıl devam ettiririm, iktidarı başkasına teslim etmeden devam edeyim...Kaygı bu. Şimdi MHP ile iş birliği yapıyor eğer şartlar değişirse HEDEP'le de iş birliği yapar. Ölçü bu. Yapmadı mı yaptı. Yarın da yapar" dedi.

Milli Yol Parti Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün Ankara Kızılcahamam'daki Yerel Seçim Kampı'nda konuştu. Çayır, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçim partisinin çalışmaları başlattığını duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN AMERİKA'NIN ÇIKARLARINI KORUMAK ÜZERE BİR GÖREVİ OLAMAZ"

Çayır, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki ABD üsleri değindi. Çayır, "Ey Türk milleti ve ey Müslümanlar diye haykırasım geliyor. Ey Türk milleti ve Müslümanlar siz nasıl bir imana sahipsiniz ki topraklarınızda Amerika'nın askeri, Amerika'nın üssü bulunmakta. Amerikan askerinin İncirlik'te veya Kürecik'te ne işi var? Bizim ülkemizde Amerikan üssünün, askerinin, uçağının, ordusunun ne işi var? Denebilir ki soğuk savaş döneminde Sovyet Rusya'ya karşı, komünizme karşı bir barikat oluşturulmuştu. Türkiye NATO ülkesidir, bu anlamda bir görevi vardı. Asla. Türkiye'nin Amerika'nın çıkarlarını korumak üzere bir görevi olamaz" dedi.

"SEN BİR TANE YERE DÜŞMÜŞ ADAMDAN BAHSEDİYORSUN, MİLYONLARCA YERE DÜŞMÜŞ ZOR DURUMDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kiracı ile ev sahibini yaşadığı diyaloğu aktarmasını da hatırlatan Çayır, "Başımızda şu an 22 yıldır ülkeyi yöneten, dersini iyi çalışmış, ezberini iyi yapmış bir şahsiyet var. Millete bütün olumsuzların adresinin kendisi olmadığı, yapılan yanlışların kendisiyle alakası olmadığını, ülkeyi iyi yere götürmek istediğini ama içeride ve dışarıda bazılarının kendisine engel olduğunu 22 yıl sonra söylüyor. 22 yıl ülkeyi yöneteceksin sonra döneceksin diyeceksin ki 'Bu kira artışlarını kim yapıyor olur mu böyle. Beni bir kiracı aradı' diyor, telefonla konuşmayı anlatıyor milletin gözüne içine baka baka utanmadan. Diyor ki 'Benim kiram 2 bin 500 lira şimdi ev sahibi 7 bin 500 lira ben ne yapacağım?' 'Vicdansız ev sahiplerine bak. Belediye başkanımı aradım bizim TOKİ'lerde bir şey var mı?' Tamam da sen bir tane yere düşmüş adamdan bahsediyorsun, milyonlarca yere düşmüş zor durumda ve perişan olan insanlar var. Onunla ilgili çözüm var mı" diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AMACI 2025 BİLEMEDİNİZ 2026'DA BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK MİLLETİN HUZURUNA YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK ÇIKMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 artı 1 barajının değiştirilmesi gerektiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Çayır, şunları söyledi:

"Durduk yerde bundan 5-6 yıl önce Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi getirdik. Ana direği ne? Baraj. Yüzde 10 barajının yanında ikinci bir baraj yüzde 50 artı 1. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin temel ölçeği ve temel direği. Şimdi çıkmış diyor ki 'Bu olmaz kimin eli kimin cebinde belli değil.' Bizim cepte hiçbir el yok, bizim de kimsenin cebinde elimiz yok seninkini bilmiyorum. Bu hareketin mensuplarının cebinde kimsenin eli yok. Senin elin hangi cebe girdi onu bilmiyoruz. Sen biliyorsun demek ki bir şeyler yaşamış ki söylüyor. Bunun çözümün 50 artı 1'den vazgeçmek mi yoksa başka bir amacı mı var? Recep Tayyip Erdoğan'ın amacı 2025, bilemediniz 2026'da bu değişikliği yaparak milletin huzuruna yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak. Yoksa millete daha demokratik bir anayasa yapayım, herkesin eşit olduğu bir anayasa yapayım, farklı insanları, toplumdaki farklı kültür ve anlayışların kendisine yer bulduğu bir anayasa yapayım diye bir kaygısı yok. Ne kaygısı var? Hükümeti nasıl devam ettiririm, iktidarı başkasına teslim etmeden devam edeyim...Kaygı bu. Şimdi MHP ile iş birliği yapıyor eğer şartlar değişirse HEDEP'le de iş birliği yapar. Ölçü bu.Yapmadı mı yaptı. Yarın da yapar. İktidarı elde tutmak için her yol mübah diyen bir anlayışla karşı karşıyasınız."

Çayır, emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de eleştirerek, "Çıkmış emeklilere hakaret ediyor. 'Bir sefer 5 bin lira verdim idare edin' diyor. Bir sefer 5 bin lira verecekmiş 7 bin 500 lira alan vatandaş hayatının kolaylaştıracak. İnsanın içinde bulunduğu şartlarla alay eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Soruyorlar ya oy verecek kim var? 'Kötüsünün iyisine veriyoruz' genellikle bu yaklaşım dile getiriliyor. Hayır kötünün iyisi olmaz. İyinin iyisine verin. Bu iyinin iyisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları, o yüreklere verin diyeceksiniz" değerlendirmesini yaptı.

"'MİLLET ANAYASASINI YAPIYOR' KAMPANYASINI BAŞLATACAĞIZ"

Yeni anayasa için taslak bir çalışma planı yapmayı düşündüklerini belirten Çayır, "Arkadaşlarımızla bir çalışma başlatacağız. Bu çalışmayı sokaklara ve caddelere yayabilirsek bir anayasa taslağı üzerinde çalışacağız. Bu çalışmayı en kısa zamanda siyasi partilere, sivil topluma ve TBMM'ye sunacağız. 'Millet anayasasını yapıyor' kampanyasını başlatacağız" dedi.