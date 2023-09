Remzi Çayır: "Asgari Ücretin Altında Emeklinin Maaşı Olmaz, Hükümet Derhal Bu Mizaha Son Versin"

Milli Yol Parti Genel Başkanı Remzi Çayır, "Asgari ücret 11 bin küsur, emeklinin 7 bin 500 lira. Tayyip Bey tam bir şark kurnazı olmuş. Yanlış olduysa kılıç da kalem de iktidar da sensin düzelt. Emeklilere karşı yapılan zulmün bir an önce son bulması, emeklilerin insanca yaşaması için insanca barem oluşturması gerekmektedir. Asgari ücretin altında emeklinin maaşı olmaz. Hükümetin derhal bu mizaha son vermesi lazım, emeklinin hakkını vermesi gerekiyor. Türkiye’de euro bazında asgari ücretin tutarı ortalama 390 euro. Enflasyon kaç Türkiye'de; 60-80-90, değişiyor. Yunanistan'da 830 euro asgari ücret, enflasyon kaç yüzde 12, Almanya'da bin 600 euro asgari ücret, enflasyon yüzde 4-5-6. Gittikçe orta tabaka yok oldu, yukarıdakiler aşağıdakiler... Bu sürdürülebilir bir tablo değildir" dedi.

Milli Yol Parti Genel Başkanı Remzi Çayır, "Asgari ücret 11 bin küsur, emeklinin 7 bin 500 lira. Tayyip Bey tam bir şark kurnazı olmuş. Yanlış olduysa kılıç da kalem de iktidar da sensin düzelt. Emeklilere karşı yapılan zulmün bir an önce son bulması, emeklilerin insanca yaşaması için insanca barem oluşturması gerekmektedir. Asgari ücretin altında emeklinin maaşı olmaz. Hükümetin derhal bu mizaha son vermesi lazım, emeklinin hakkını vermesi gerekiyor. Türkiye'de euro bazında asgari ücretin tutarı ortalama 390 euro. Enflasyon kaç Türkiye'de; 60-80-90, değişiyor. Yunanistan'da 830 euro asgari ücret, enflasyon kaç yüzde 12, Almanya'da bin 600 euro asgari ücret, enflasyon yüzde 4-5-6. Gittikçe orta tabaka yok oldu, yukarıdakiler aşağıdakiler... Bu sürdürülebilir bir tablo değildir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Remzi Çayır şunları dile getirdi:

"SON DÖNEMDEK İ ERMEN İ LER İ N ŞIMARIKLIĞI DA ARTIK YETER"

"Karabağ artık vekalet savaşlarının alanına dönüşmek ve huzursuzluğun merkezi yapılmak istenmektedir. Azerbaycan halkı da Türk milleti de buna asla izin vermeyecektir. Şımarık Ermenilerin yüz yıldır yapageldiği hezeyanlarının artık son bulması gerekmektedir. ABD, nihayetinde bu kez de Ermeni askerleri ile ortak tatbikata giriştiler. Suriye'de yapay bir PKK devleti kurmaya çalışıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde şu an ABD, PKK ile işbirliği yaparak yapay bir devlet kurma hayaline düşmüş durumda. Türk milleti not ediyor. Dostsan dostsun düşmansan düşmansın. Şu an Karabağ'da Ermenilerle ortak tatbikat yapmaları, Ermeni askerlerine arka çıkmaları hiçbir zaman ne Azerbaycanlıları ne Türk milletini korkutamaz. Son dönemdeki Ermenilerin şımarıklığı da artık yeter.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİNİN MAAŞI OLMAZ, HÜKÜMET DERHAL BU MİZAHA SON VERSİN"

Siyaset milletin huzuru, günlük hayatımızı kolaylaştırmak için yapılır. 140 yıllık serüvenimizde, yönetenlerin kurduğu bir hükümranlık var. Altta kalanın canı çıktı, üstekinin refah içinde yaşadığı bir dünya oldu bugüne kadar. Eğer arkanız varsa siz hep mutlu ve müreffehsiniz, altta kalanın yoksullaştığı bir Türkiye yaşıyoruz. Bunun en bariz örneği emekliler. Asgari ücret 11 bin küsur emeklinin 7 bin 500 lira. Tayyip Bey tam bir şark kurnazı olmuş. Milletin aklıyla, kendisiyle dalga geçmek ayıptır. Yanlış olduysa kılıç da kalem de iktidar da sensin düzelt. Yarın siz de emekli olacaksınız kendi geleceğinizle alay etmeyin. Emeklilere karşı yapılan zulmün bir an önce son bulması, emeklilerin insanca yaşaması için insanca barem oluşturması gerekmektedir. Asgari ücretin altında emeklinin maaşı olmaz. Hükümetin derhal bu mizaha son vermesi lazım emeklinin hakkını vermesi gerekiyor. Türkiye'de euro bazında asgari ücretin tutarı ortalama 390 euro. Enflasyon kaç Türkiye'de; 60-80-90, değişiyor. Yunanistan'da 830 euro asgari ücret, enflasyon kaç yüzde 12, Almanya'da bin 600 euro asgari ücret, enflasyon yüzde 4-5-6. Gittikçe orta tabaka yok oldu, yukarıdakiler aşağıdakiler... Bu sürdürülebilir bir tablo değildir.

"TAM TAKIR OLDU HAZ İ NE, DÖNDÜ DÜN HIRSIZ DED İ Ğ İ MEHMET Ş İ MŞEK' İ ÇAĞIRDI"

Yarın gidecekler bütün iktidarların akıbeti gibi. Kimse gelip gitmemezlik etmemiştir. Artık biz bu can acıtan tablolardan kurtulmak zorundayız. Hiçbir şey olmamış gibi milletin karşına çıkanlar bu kez yerel seçimleri işaret ediyorlar. Ankara'yı alacağız, İstanbul'u alacağız, alsan ne olur, ne yaptın 22 yıldır? Türk milletini kobay olarak kullandı, 10 liraya mal ettiği payı 7 liraya bankalara sattı, milleti bankalara sattı. Ne oldu, tam takır oldu hazine, döndü dün hırsız dediği Mehmet Şimşek'i çağırdı. Neymiş para sıkılaştırması uyguluyormuş. Millet ne yiyecek ne üretecek? Senin ürettiğin sistem çöktü döndün Amerikan sistemine. Artık yeter, 130 yıldır aynı delikten aynı yılana ısırıldığımız yetmez mi? Biz bu kadar saf, bir şey bilmez miyiz? 1923'te hayat pahalılığı, bize oy verin diyen siyasetçi; 2023, yüz yıl geçiyor hayat pahalılığı bu milletin kaderi değildir, bize oy verin bu canavarın belini kıracağız, kim diyor, iktidar diyor muhalefet diyor. Yüz yıldır siz niye enflasyonu, hayat pahalılığını yok edemediniz.

"YEREL SEÇ İ MLERDE CANLA BAŞLA SEFERBERL İ K İSTİYORUM, BÜTÜN İL VE İLÇELERDE VAR OLMAK İÇİN "

Türkiye'de sadece beceriksiz bir iktidar yok, umut aşılayamayan, çözüm üretemeyen bir muhalefetsizlik de var. Millet aç, çocuklar yurt dışına gidiyor. Bu çarkı çevirecek en büyük hareket sizsiniz, yeniyiz millet duymadı, bizi anlamadı... Çalışacağız, söyleyecek sözlerimiz, ortaya koyacağımız projelerimiz var. Bu düzen değişecek. Bu elbise bu millete dar geldi, bu sistem bu millete mutluluk, huzur getirmez. Yerel seçimler yaklaşıyor, bu seçimler bizim için çok mühim. Yerel seçimlerde canla başla seferberlik istiyorum, bütün il ve ilçelerde var olmak için. Başarılı olacağımıza inanıyorum."