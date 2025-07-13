Rembrandt Günleri Leiden'da Kutlanıyor

Rembrandt Günleri Leiden'da Kutlanıyor
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Hollanda'nın Leiden kentinde, ünlü ressam Rembrandt'ın mirasını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Rembrandt Günleri, bu yıl 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte katılımcılar, nostaljik kıyafetlerle dönemin atmosferini canlandırıyor.

LEİDEN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Leiden kentinde doğan ünlü ressam Rembrandt'ın mirasını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Rembrandt Günleri, bu yıl 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirişiyor.

Etkinlikte nostaljik kıyafetler giyen katılımcılar, dönemin atmosferini yeniden canlandırarak etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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