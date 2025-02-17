Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı'nda dijital dönüşümün ve yapay zekanın önemini anlattı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan paydaş üniversitelerin rektörleri ve rektör vekilleri, kariyer planı yapan öğrencilere dijital dönüşümün ve yapay zekanın öneminden bahsetti.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında ve ilgili şehir valiliklerinin destekleriyle Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen fuar, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka: Geleceğin Üniversiteleri", "Sanayi 4.0 ve Üniversite-Endüstri İşbirlikleri: Yenilikçi Eğitim Modelleri", "Araştırma, İnovasyon ve Küresel Rekabet: Üniversitelerin Stratejik Dönüşümü" konularının ele alındığı oturumla devam etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raif Cergibozan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

"Değişim, yeni mesleklerin hayatımıza girmesini ortaya koyuyor"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, dijital dönüşüm ve yapay zeka teknolojisinin son yılların en çok konuşulan konuları olduğunu, geleceğin üniversitelerinin bu doğrultuda şekillendiğini belirtti.

Üniversite-sanayi işbirliklerinin öncelendiğini, meslek yüksekokullarına yönelik spesifik özel çalışmaların olduğunu anlatan Erenoğlu, üniversitelerden kümülatif şekilde yenilikçi eğitim modellerinin oluşturulmasının beklendiğini aktardı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, internetin, televizyonun, cep telefonlarının, robotik zekanın, yapay zekanın başlı başına bir devrim olduğunu belirterek, "Başlı başına devrim dediğimiz her konu bir değişimi beraberinde getiriyor. Bu değişim de doğal olarak bazı mesleklerin gücünü azaltırken, yeni mesleklerin hayatımıza girmesini ortaya koyuyor." dedi.

Gelecek 10 yıl içinde 150'nin üzerinde mesleğin adeta kaybolacağı, buna mukabil 180'e yakın yeni mesleğin hayatı yeniden şekillendireceğinin söylendiğini ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Değişim diye tabir ettiğimiz, değişmeyen kural değişimdir diye de ifade ettiğimiz gerçeği göz önünde tutmak zorundayız. Son derece hızlı devam eden bir değişim var. Bizlerin bağlı olduğu YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı), bu değişimi yakalamak için olağanüstü gayret içinde bulunuyor. Birkaç hafta önce İstanbul'da YÖK'ün yaptığı toplantıda yapay zeka konusu masaya yatırıldı ve endüstri 4.0 konusunda nelerin yapılacağı uzun uzun tartışıldı. Yıllar önce rahmetli (Turgut) Özal döneminde bir yazılım olayı söz konusuydu, Türkiye bu yazılım olayını maalesef kaçırdı. Kime kaybetti? Hindistan'a kaybetti. Yeni yeni toparlanmaya, o kaybettiğimiz yılları almaya çalışıyoruz. Bu tür değişimlerin yakalanacağı, hayata indirgeneceği, özel sektöre yön vereceği yerler üniversitelerdir ve üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencilerim için arzu ettiğim tek şey, teknolojik gelişmeleri, bu değişimi yakinen takip etmeleridir."

"Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi artırmak durumundayız"

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, araştırmanın, inovasyonun ve küresel rekabetin sadece eğitim kurumlarının görevi olmadığını, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın da itici gücü haline geldiğini, dolayısıyla üniversitelerin bu stratejik dönüşümü gerçekleştirmek ve küresel rekabette yerlerini almak için kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şahin, endüstri 4.0, sanayi 4.0, yapay zekanın bugünün kavramları olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu küresel rekabette üzerimize düşen görevler var. Üniversiteler olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi artırmak durumundayız." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu da öğrencilere kariyerlerini geliştirmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu.

Üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bilgi ekonomisini yönlendiren, teknoloji geliştiren ve endüstriyle işbirliği yapan kurumlar olduğunu ifade eden Mutlu, "Disiplinler arası çalışma çok önemli. Yüksek teknoloji ürünler, tamamen disiplinler arası çalışmalarda ortaya çıkan ürünlerdir. Bu anlamda eğitim programlarımızda tüm disiplinlerin birlikte yaratabileceği kuluçka merkezleri, öğrencilerimizin veya araştırmacı öğretim üyelerimizin teşvikleri çok önemli." dedi.

Öğrencilerin küçük fikirlerinin bile ön adım olabildiğini, bu nedenle fikirlerini önemsemeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Mutlu, inisiyatif alabilen, disiplinler arası çalışabilen, aynı zamanda çalışma ekibinde olabilen kişilerin daha ön planda olduğuna işaret ederek, bu anlamda kendilerini girişimcilik anlamında geliştirmelerini önerdi.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raif Cergibozan ise yapay zekanın ve veri biliminin, eğitim, araştırma ve idari süreçlerde kullanılmasının, verimlilik ve kapsayıcılığı artırma etkisinden söz etti.

Yapay zekanın özellikle araştırma ve eğitimde kullanılmasının, rutin işlemleri otomatik şekilde hallederek hem akademisyenlerin hem idarecilerin stratejik konulara odaklanmalarını sağladığını anlatan Cergibozan, "Yapay zekayla öğrencilerin notlarını giriyoruz, memnuniyet anketlerini yapıyoruz. Yapay zeka bilgileri alıp akademisyenlere, öğrenciye bireyselleştirilmiş eğitim imkanı sunma olanağı veriyor. Öğrencinin kapasitesi ve öğrenme yeteneğine uygun olan eğitim sistemi hangisiyse ona göre program hazırlayabiliyor." dedi.

Öğrencilerin de bu konulara gerekli önemi vermesi ve kendilerini geliştirmesinin hem ulusal hem de uluslararası iş dünyasında, iş bulmada önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Cergibozan, "Dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanın. Artık dijitalleşmeyle bilgi edinmek çok kolay bir hal aldı. Coğrafi sınırlar kalktı. Dil öğrenmek ve yeni programlama öğrenmek için artık oturduğunuz yerden tüm bilgileri kendinize getirebiliyorsunuz. İş dünyasına kendinizi en iyi şekilde hazırlayın." tavsiyesinde bulundu.