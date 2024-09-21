Rektör ve Bakanlık Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı

(ANKARA) - Rektör atamaları ve bazı bakanlıklardaki atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın değişik kademelerinde görevden alma ve atama ile 6 üniversiteye rektör atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan yardımcısı Ferhat Güngör görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Alparslan Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Sıddık Savaşçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Tefttiş Başkanlığına Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül getirildi.

Doğuş Üniversitesi rektörlüğü'ne Prof.Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr.Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğü'ne Prof.Dr.Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr.Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr.Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Eyüp Debik atandı.