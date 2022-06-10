Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen kongre için ülkede bulunan Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen kongre için ülkede bulunan Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova'nın himayelerinde gerçekleşen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi dolayısıyla Azerbaycan'da bulunan Türk heyeti kongrenin kapanış oturumunun ardından ziyaretler yaptı.

Karabağ'da gerçekleşen kapanış oturumunun ardından Türkiye'den 45 üniversitenin rektörü, TBMM Başkanı Şentop liderliğinde, bölgede incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, kongrenin bilimsel olarak dolu bir içerikle gerçekleştiğini belirtti.

Trakya Üniversitesinin geniş bir akademik heyetle önemli bildiriler sunduğunu aktaran Tabakoğlu, "Sosyal bilimler alanının tümünü geniş bir perspektifle değerlendiren kongrenin kapanış oturumunun Karabağ'da düzenlenmesi de ayrı bir anlam taşıyor. Hepimizi gururlandıran Karabağ Zaferi'nin ardından bölgede bir araya gelmemizle birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Kardeşliğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, daha da pekişecek ve güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Bölgesi Azerbaycan Türkiye Rektör Güncel Haberler

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