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Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti

Rektör Şahin, öğrencileri NKÜ'ye davet etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilere NKÜ'yü tercih etmeleri çağrısında bulundu .

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilere NKÜ'yü tercih etmeleri çağrısında bulundu .

Rektör Şahin, yaptığı açıklamada, üniversite tercihi yapacak aday öğrencilerin tercihlerini NKÜ'den yana kullanmasını istedi.

Şahin, NKÜ'nün öğrencilere sağladığı avantajlar sayesinde her yönüyle dikkat çeken üniversite olduğunu belirtti.

Öğrencilerin üniversite seçme sürecinde en doğru kararı vermeleri gerektiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Doğru tercihi yapmak, öğrenim hayatınız boyunca üstesinden geldiğiniz tüm sınavlarınız sonrasında emeklerinizin karşılığını almak amacıyla atılacak çok önemli bir adımdır. Bu karar geleceğinizi şekillendirecek. Size en uygun ve severek yapacağınız bir bölümü tercih etmenizi çok önemsiyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi güvenli ve huzurlu bir şehirde üniversite okumanın yanı sıra uzman akademik kadrosu ile gelişen, ilerleyen dinamik bir üniversitedir. Uluslararası anlaşmalar ile dahil olduğumuz Erasmus ve Mevlana değişim programlarıyla öğrencilerimiz bir dünya üniversitesinde olduklarını hissediyor. Bilimsel etkinliklerimizden başka sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz sayesinde tercihleriniz bizimle doğru olacak. Üniversitemiz ayrıca ulusal ve uluslararası zengin ulaşım seçenekleri ile size çok yakın bir üniversite. Bizi tercih ederek, bu avantajları yakalamanız ümidiyle aileniz ve size başarılı yükseköğretim hayatı ve sağlıklı günler dilerim."

AA / Fırat Çakır - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Rektör Güncel Haberler

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