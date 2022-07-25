Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi" - Haberler

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Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi"

AA - Oktay Özden - Güncel
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli odasında baygın bulunup, Antalya'da devlet korumasına alınan 9 yaşındaki Cem M.A,'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Oktay Özden - Güncel

Akdeniz Üniversitesi Özlenen Özkan Antalya Bursa Güncel Haberler

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