Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: "(Bursa'da çöp evde bulunan çocuk) Genel durumu gayet iyi"
AA - Oktay Özden - Güncel
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi binası ve tabelası
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli odasında baygın bulunup, Antalya'da devlet korumasına alınan 9 yaşındaki Cem M.A,'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
AA / Oktay Özden - Güncel