Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı MYO'yu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek akademik ve idari personelle bir araya geldi. Şahin, eğitim süreçleri ve akademik faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Rektör Şahin, Muratlı MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Sarısoy ile akademik ve idari personelle görüştü.

Sarısoy ile bir süre sohbet eden Şahin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitim-öğretim süreçleri ve akademik faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, üniversitenin tüm birimlerinin sürekli gelişimi ve eğitimde niteliği artırmayı temel hedef olarak gördüklerini dile getirdi.

Ziyarette Şahin'e, Genel Sekreter Gökhan Saygı da eşlik etti.

