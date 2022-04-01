Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, basın mensuplarıyla buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, üniversitede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yarım kalan birçok projeyi tamamladıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

" Niğde'nin gelişmesi ve üniversitenin Türkiye'de sayılı üniversiteler arasına girmesi için elimizden geleni yapacağız. Üniversitemizin şehirle birleştiğinde kente çok büyük katkı sağladığını gördük. Bu katkı da inşallah gün geçtikçe artarak devam eder. Sizlerin katkısıyla birçok projeyi, birçok etkinliği hayata geçirdik. 6 ay içerisinde 100'ün üzerinde etkinlik yaptık. Belki de şu anda Türkiye'nin en aktif üniversitesi konumundayız. Bizim amacımız Niğde'mizin ve şehidimizin adını taşıyan üniversitemizin hak ettiği yere gelmesi."