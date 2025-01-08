Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ilişkin ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kent, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Prof. Dr. Kent, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama anı" fotoğrafını seçen Kent, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafından yana kullandı.

Prof. Dr. Kent, geçen yıl oldukça üzücü olaylara şahitlik edildiğini belirterek, "2024 yılında yaşananlar çok güzel özetlenmiş. Özellikle Suriye'deki durumun fotoğraf kareleriyle güçlü bir şekilde anlatılması, yaşananların dünya kamuoyuna yansıtılması açısından büyük bir önem taşıyor. Anadolu Ajansının muhabir ve foto muhabirlerini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.