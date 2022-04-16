Rektör Prof. Dr. Beydemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulundaki mobilya üretim tesisini inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Prof. Dr. Beydemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulundaki mobilya üretim tesisini inceledi

AA - Muhsin Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Rektör Prof. Dr. Beydemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulundaki mobilya üretim tesisini inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, mobilya üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, mobilya üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda 982 metrekare alanda kurulan tesisi ve devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ile inceleyen Beydemir, ilgililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Beydemir, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bu tesiste üniversitenin ihtiyaç duyduğu mobilya ürünlerin imalatını yapacaklarını belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz ofis mobilyaları, çalışma ve bilgisayar masaları, öğrenci sıraları gibi demirbaş ahşap ürünleri üreteceğiz. Modern ekipmanlara sahip yüksek kaliteli bir üretim tesisi olarak üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Özgür Özcan, Rektör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title