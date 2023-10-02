Rektör, öğrencileri terminalde karşıladı; bavullarını taşıdı

AMASYA - Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Amasya'ya gelen yeni öğrenciler otogarda karşılanarak Amasya Üniversitesi'nin otobüsüyle yurtlarına kadar ulaştırıldı. Öğrencilerini karşılayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, çantalarını da taşımaya yardım etti.

"Çocuklarınız bize emanet"

Bir öğrencisinin ailesiyle telefon görüşmesi yapan Prof. Dr. Turabi, "Gönlünüz ferah olsun. Çocuklarınız bize emanettir" dedi.

"Bende yurtlarda kalarak büyüdüm"

Öğrencilerinin muhtemel sorunlarında kendilerine ulaşabileceklerini belirten Turabi, "Öğrenci huzurlu bir barınma imkanına sahipse derste rahat olur. Bende yurtlarda kalarak büyüdüm. Dolayısıyla yurdun ne demek olduğunu bilirim" diye konuştu.