Rektör Karamustafa, 23 Nisan'da koltuğunu ikinci sınıf öğrencisine devretti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Batuhan Altak'a devretti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Batuhan Altak'a devretti.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamustafa'yı Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Altak ile öğretmenleri ziyaret etti.

Altak, Karamustafa'nın koltuğuna oturarak, çocuklar için kütüphane, gözlem evi ve rasathane kurulması ve küresel ısınmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapılması talimatı verdi.

Karamustafa da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Batuhan'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.