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Rektör Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Rektör Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Karahocagil, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları" fotoğraflarını tercih eden Karahocagil, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama Anı" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçen Karahocagil, "Spor" kategorisinde ise tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.

Rektör Karahocagil, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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