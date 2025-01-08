Rektör Kaplancıklı Söğüt Meslek Yüksekokulunu Ziyaret Etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kaplancıklı, ziyarette derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Yetkililerden öğrencilerin eğitim süreçleri ile beklentilerine ilişkin bilgi alan Kaplancıklı, daha sonra akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Kaplancıklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul da eşlik etti.