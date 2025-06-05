Rektör Kaçar'dan Kurban Bayramı Mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaçar, mesajında, bayramların kardeşliğin, merhametin ve paylaşımın öne çıktığı, kırgınlıkların sora erdiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek Kurban Bayramı'nın, bizleri birlik ve beraberlik içinde kenetlendirmesini, toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmesini ve gönüllerimizde derin bir manevi huzur ve farkındalık uyandırmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli ile sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm Türk İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, esenlik ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."