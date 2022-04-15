Rektör Demir Öğrencilerle Birlikte Film İzledi

Üniversite yönetimi ile birlikte filmi izleyen Rektör Demir, filmin ardından öğrencilerle sohbet etti.

11-21 Nisan tarihleri arasında gösterimi devam eden ve her akşam sahlep ikramı ile birlikte Ramazan eğlencelerinin yaşatılmasının amaçlandığı Açık hava Sinema Günleri, Batman Üniversitesi personeli ve öğrencileri tarafından ilgiyle karşılandı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı film gösterimin ardından öğrenciler halay çekerek gönüllerince eğleniyor.

Açık Hava Sinema Günleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İdris Demir, iftar sonrası öğrencilerin hem film izleme hem de eğlenme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Batman Üniversitesi olarak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri çok önemsediklerinin altını çizenher Rektör Demir, bu etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.