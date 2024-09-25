Rektör Aydın, Öğrencilere Eğitim Sürecinde Destek Sözü Verdi

Rektör Aydın'dan öğrencilere: "En iyi şekilde yetişmeniz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Oryantasyon Programı'nda öğrencilere seslenerek, "Üniversite olarak en iyi şekilde yetişmeniz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bir üniversite öğrencisi olarak kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluklarınız olduğunu da unutmayınız. Bu noktada göstereceğiniz hassasiyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni hayata atılmaya hazır, iyi yetişmiş, alanınızın nitelikli bir mezunu olarak tamamlamanızı sağlayacaktır" dedi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak OMÜ tanıtım videosu gösterildi. Akabinde kürsüye gelen Rektör Fatma Aydın, "Oryantasyon Programı, hedefimizin ilk ve somut bir göstergesidir. Program kapsamında eğitim-öğretim hayatınız sürecinde üniversitemizin ve Samsun'umuzun sizlere sağlayacağı imkan ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca süreçle ilgili mevzuat, prosedür ve uygulamalarla ilgili olarak da ihtiyaç duyacağınız hususlarda arkadaşlarımız, sizler için gerekli bilgilendirmeleri yapacaklardır" diye konuştu.

"Aklınıza takılan sorular olduğunda mutlaka dile getirip cevabını öğreniniz"

Öğrencilerin iyi bir eğitim-öğretim süreci yaşamaları için bilgilendirmelere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Rektör Aydın, "Aklınıza takılan sorular olduğunda mutlaka dile getirip cevabını öğreniniz. Çünkü oryantasyon programı sizin yabancılık çekmemeniz, iş ve işlemlerinizle ilgili sıkıntı yaşamamanız için hazırlandı. Ayrıca eğitim sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız durumu da gün içerisinde web sayfamızda duyuracağımız Whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçip yardım talep edebilirsiniz. Taleplerinizin mutlaka değerlendirileceğinden emin olabilirsiniz. Herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşamamanız için öğrenciliğiniz süresince lütfen ilgili prosedürleri, duyuruları ve yapmanız gereken iş ve işlemleri iyi takip ediniz ve zamanında yapınız" şeklinde konuştu.

"Güzel anılar biriktirerek sağlık selametle mezun olmanızı diliyorum"

Üniversitede öğrencilerin sahip oldukları haklar, imkanlar ve alacakları hizmetler olduğunu da dile getiren Aydın öğrencilerine hitaben şunları söyledi:

"Çift ana dal uygulamasıyla iki diploma alma, her yıl iki ders için yeterlilik sınavına girme hakkınız mevcuttur. Ayrıca proje ve makalelere katkıda bulunma, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımlarınız sayesinde de bazı derslerden muaf olma imkanınız bulunmaktadır. Bütün bunlarla birlikte bir üniversite öğrencisi olarak kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluklarınız olduğunu da unutmayınız. Bu noktada göstereceğiniz hassasiyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni hayata atılmaya hazır, iyi yetişmiş, alanınızın nitelikli bir mezunu olarak tamamlamanızı sağlayacaktır."

Rektörü Aydın'ın konuşmasının ardından program, yapılan sunumla sona erdi.