REKOR BAŞARI; DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN TARİHİ BAŞARI

TÜRKİYE'nin Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim veren, alanında ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok anadolu ve fen lisesinin yüzdelik dilimlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, 0,12'lik yüzdelik dilimden öğrencilerin yerleşmesini büyük bir başarı olarak değerlendirerek, "Bizim yüzde 1'lik dilimde çok sayıda mesleki teknik ve anadolu lisemiz vardı ama Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm mevcut liselerden çok daha yüksek puanlı öğrenci alarak gerçekten sektörle işbirliği yapıldığı zaman öğrencilerimizin nasıl mesleki eğitime yöneldiğini gösterdiler. Emeği geçen Demirören Medya'nın tüm temsilcilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BİRÇOK ANADOLU VE FEN LİSESİNİN YÜZDELİK DİLİMLERİNİ GERİDE BIRAKTI"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek alanında ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS sonrasında tercih dönemini bir rekorla tamamladı. Bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yüksek puanlarda öğrenciler yerleşerek başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktı. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok anadolu ve fen lisesinin yüzdelik dilimlerini geride bıraktı. Liseye 0,12'lik yüzdelik dilimden öğrenciler yerleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, 0,12'lik yüzdelik dilimden öğrencilerin yerleşmesini büyük bir başarı olarak değerlendirerek, "Bildiğiniz gibi mesleki eğitimdeki en büyük travma, akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Aslında bu katsayı uygulamasının getirdiği doğal bir sonuçtu. Yükseköğretime erişemeyen, erişme problemi olan akademik çok başarılı, yükseköğretime girme potansiyeli olan öğrenciler meslek liselerinden uzaklaştılar. Bunun maliyeti hem mesleki eğitim hem de işgücü piyasası uzun yıllardan beri çok ağır bedellerle ödedi. Biz bu doğalın tersine dönen akışı, tam tersine doğal akışa çevirmek istedik. Akademik olarak başarılı öğrencileri, mesleki eğitime döndürmek için sektörle işbirliği yaparak sektörün aktif olarak çalıştığı mekanların içerisinde mesleki eğitimi dizayn etmek, birlikte bu süreçleri yönetmekle ilgili önemli adımlar attık" dedi.

"DEMİRÖREN MEDYA İLE BİRLİKTE ADIM ATTIK"

"Bu önemli adımlarda birtanesi Demirören Medya ile atıldı" diyen Bakan Özer, "Demirören Medya'nın tüm tesislerinin içerisinde hem radyo ve televiyon hem de gazetecilik alanında ülkenin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını hem de uluslararası alanda da çok başarılı olacak insan kaynağı yetiştirmek için Demirören Medya ile birlikte adım attık. Bu adımın ne kadar önemli olduğunu bugün açıklanan sonuçlarda gördük. Bizim yüzde 1'lik dilimde çok sayıda mesleki teknik ve anadolu lisemiz vardı ama Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm mevcut liselerden çok daha yüksek puanlı öğrenci alarak gerçekten sektörle işbirliği yapıldığı zaman öğrencilerimizin nasıl mesleki eğitime yöneldiğini gösterdiler. Emeği geçen Demirören Medya'nın tüm temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. İstanbul Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyorum, mesleki eğitim genel müdürümüzü, bakan yardımcımızı, emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah bunun örnekleri yaygınlaşarak Türkiye'de artar. Türkiye'nin her noktasında akademik olarak başarılı olan öğrenciler, mesleki eğitime daha fazla gidecekler. Ülkemiz hem mesleki eğitim anlamında hem nitelikli insan kaynağı anlamında çok daha güçlü hale gelecektir" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ; DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Bakan Özer, mesleki eğitimin de önemine vurgu yaparak, "Büyük oranda problemler çözüldü. Bunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz eğitimde, kısa sürede sonuçlar almak kolay değil. Mesleki eğitimde gerçekten her atmış olduğunuz adımın karşılığını fazlasıyla gördük. Yapacak çok daha fazla şeyimiz var, adım atmamız gereken şeyler var. Karşılaştırdığınız zaman, 2-3 yıl içerisinde yapılan şeylere baktığımız zaman artık mesleki eğitim farklı bir başarı hikayesi yazıyor. Üretim yapan, AR-GE çalışmaları yapan, patent çalışmaları yapan, ticarileştirilen, yurt dışına ihracat yapan bir mesleki eğitim. İşte bu hikayenin bir parçası olmak gerçekten çok büyük keyifli. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; durmak yok, yola devam" diye konuştu.

"TERCİH DÖNEMİNİ OKULUMUZ REKORLA TAMAMLADI"

Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktığını belirterek fırsatları anlattı. Ertoğan, "Okulumuz bu sene açıldı. Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim verecek olan bir okuluz biz. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan okulumuz, LGS sonrasında tercih dönemini bir rekorla tamamladı. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Öğrencilerimiz çok yüksek puanla bir yerleşim sağladı. Başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktı. Önemi bir başarı elde etti. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok anadolu ve fen lisesinin yüzdelik dilimlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen okulumuza 0,12'lik yüzdelik dilimden öğrenciler yerleşti. 15 kişilik sınıflarda eğitim verilecek olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil derslerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerle işleyecek. Mezunlarımızı aldıkları eğitim sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerine devam edecek ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel