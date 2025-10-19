Haberler

Reklam Kurulu, Çocukları Koruma İçin Denetimlerini Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reklam Kurulu, çocukları hedef alan istismarcı reklamlara karşı denetimleri artırarak, ihlallere yönelik caydırıcı yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, çocukların korunmasını toplumsal sorumluluk olarak görüyor.

Reklam Kurulunun, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguladığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesinin, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağladığı anımsatıldı.

Aynı madde kapsamında, "Tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici" reklamların yapılamayacağının açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, "Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinde Esas İlkeler Yönetmeliği'nin 'Temel İlkeler' başlıklı maddesinde, reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aynı yönetmeliğin "Haksız Ticari Uygulamalar" başlıklı maddesinin de yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel, fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas aldığı belirtildi.

Çocukların korunması, hukuki ve vicdani bir zorunluluk

"Çocuklara Yönelik Reklamlar" başlıklı maddenin de çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabilmektedir. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kurulun, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının, çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguluyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması, hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.