Rekabet Kurumu, 'Gizemli Kutu' Satışlarına Erişim Engeli Getirdi

Rekabet Kurulu, 'gizemli kutu' gibi belirsiz ürünlerle yapılan satışların haksız ticari uygulama olduğuna karar verdi ve bu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına karar vererek adli tahkikat başlatılacağı duyuruldu.

Reklam Kurulu, "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğunu değerlendirerek, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına ve muhatapları hakkında adli tahkikat için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altında yapılan satışların gündeme alındığı ifade edildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu tanıtımların tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kurulca alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, 'gizemli kutu' ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir."

