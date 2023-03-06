Rekabet Kurulu'ndan 'Google' ekonomik bütünlüğüne soruşturma / HABER İPTALİ Güncel Haberler Yazı işleri müdürlerinin dikkatine'Rekabet Kurulu'ndan 'Google' ekonomik bütünlüğüne soruşturma' adlı haberimiz sehven tekrar edildiği için kullanılmamasını rica ediyoruz. Yazı işleri müdürlerinin dikkatine 'Rekabet Kurulu'ndan ' Google' ekonomik bütünlüğüne soruşturma' adlı haberimiz sehven tekrar edildiği için kullanılmamasını rica ediyoruz. ------- ANKARA, - REKABET Kurulu, 'Alphabet Inc.', ' Google LLC', ' Google International LLC', ' Google Ireland Limited' ve ' Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.' hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu, 12 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda, arama hizmetleri pazarında yer alan 'Alphabet Inc.', ' Google LLC', ' Google International LLC', ' Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün, pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bulan kurul, belirtilen şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Rekabet Kurulu Alphabet Google Güncel Haberler

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